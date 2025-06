Após vencer China, Brasil de vôlei masculino enfrenta a Itália

Após jogar contra a China e vencer por 3 sets a 0, o Brasil de vôlei masculino tem compromisso marcado no sábado, 28 de junho, contra a seleção da Itália no jogo 2 da segunda semana da Liga das Nações. O jogo será em Chicago, às 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Transmissão jogo do Brasil de vôlei masculino na VNL

O jogo do Brasil x Itália de vôlei masculino no sábado, 28, terá transmissão do canal Sportv 2, que também pode ser assistido pelo Globoplay par assinantes. A TV Globo não exibirá o duelo.

O time de Bernardinho tem uma pedreira e para o jogaço tem os ponteiros Adriano Xavier, Arthur Bento, Honorato e Lukas Bergmann e Flávio, e Judson, Matheus Pinta e Thiery como centrais. A seleção brasileira também tem Lucarelli, Maicon e Chizoba.

Próximos jogos

Brasil x China – SporTV 2

Quinta-feira, 26/06 às 18h (horário de Brasília)

Local: Chicago, EUA

Brasil x Itália – SporTV 2

Sábado, 28/06 às 18h (horário de Brasília)

Local: Chicago, EUA