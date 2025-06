Campo Grande vai ter dois feriados emendados em junho de 2025

Campo Grande — Neste mês de junho, o campo-grandense terá dois feriados e em duas semanas seguidas. O primeiro será em 13 de junho, dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. uma sexta-feita. Depois, também em uma sexta, 21 de junho, comemora-se Corpus Christi.

Com isso, no dia 13 não haverá expediente nos órgãos e entidades municipal e estadual em Campo Grande. As exceções são as unidades e serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

O Corpus Christi, uma data flutuante do calendário, não é feriado, mas sim um ponto facultativo. Tradicionalmente nesse dia, os governos decretam dia de folga para que a população acompanhe a festa católica, comemorada 60 dias após a Páscoa, e que rememora a instituição da eucaristia pela transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo.