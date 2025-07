Cantora Preta Gil deixa único filho e uma família grande

A cantora Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde fazia tratamento contra um câncer no intestino. Filha do cantor e ex-ministro Gilberto Gil com Sandra Gadelha, a cantora deixa um filho.

Quem é o filho de Preta Gil?

Preta Gil deixa apenas um filho, Francisco, de 30 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller. O rapaz é músico e pai de Sol de Maria, única neta da cantora. Preta Gil não estava casada, mas tinha uma família grande.

A cantora tinha vários irmãos e meio-irmãos por parte de Gilberto Gil, muitos deles também ligados à música ou à televisão. Ela é irmã de Maria, filha também de Sandra Gadelha, com quem Preta sempre teve uma relação próxima. Antes do nascimento das duas, Gilberto Gil teve duas filhas, Nara e Marília, fruto do casamento com Belina de Aguiar.

Já do relacionamento com Flora Gil, atual esposa de Gilberto Gil, nasceram Bem Gil, músico e produtor; Bela Gil, chef de cozinha e apresentadora de TV; e José Gil, também envolvido com música.

O primogênito da família, Pedro, era baterista da banda Egotrip e morreu em um acidente de carro em 1990, aos 19 anos. Preta frequentemente prestava homenagens ao irmão em suas redes sociais.

Figura de destaque na música brasileira, Preta também era conhecida por sua atuação como empresária e apresentadora. Ao longo da carreira, lançou álbuns autorais, participou de blocos de carnaval e se posicionou de forma contundente sobre temas como racismo, feminismo e sexualidade.

A cantora havia enfrentado complicações recentes no tratamento, o que levou à piora de seu estado de saúde. A informação sobre a morte foi confirmada por pessoas próximas à família.

O velório e o sepultamento devem ocorrer nos próximos dias no Brasil, com detalhes ainda a serem divulgados.