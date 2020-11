Confira o resultado Dia de Sorte 379 de hoje; prêmio de R$ 1,5 milhão

O resultado do Dia de Sorte concurso 379 pode pagar hoje, 7 de novembro, um prêmio de R$ 1,5 milhão. Confira a partir das 20h os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os apostadores podem acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado do Dia de Sorte 379

Confira os números sorteados: 24-07-27-21-26-14-03 – Mês da sorte: março

Como receber o prêmio do resultado do Dia de Sorte de hoje?

Dependendo do resultado da Dia de Sorte 378 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, o prêmio do resultado da Dia de Sorte tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Por isso, fique sempre atento ao bilhete de aposta para não perder a data.

Nesse sentido, caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Chance de acertar o resultado do Dia de Sorte

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 2.629.575, de acordo com a Caixa. Além disso, para o sorteio do mês de sorte, as chances de acerto também são de 1 em 12.

Confira quais são as possibilidades de acertar as faixas de premiação:

Primeiramente, na quadra as chances são de 1 em 37.

Já na quina, os apostadores têm 1 em 453 possibilidade.

Em seguida, na sena, a possibilidade é 1 em 15.652.

Por fim, para o prêmio principal, com 7 acertos, a chance é de 1 em 2.629.575

Quando são os sorteios do Dia de Sorte?

Os sorteios do Dia de Sorte acontecem três vezes por semana: às terças e quintas-feiras e também aos sábados. Sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Ademais, você consegue acompanhar o resultado do Dia de Sorte e das demais loterias da Caixa diariamente aqui no Jornal DCI.

