Descobrimos onde comprar o filtro de barro de Solange em Vale Tudo

O filtro de água que aparece na casa da personagem Solange, interpretada por Alice Wegmann na novela “Vale Tudo“, é uma peça premiada. Criado pelo Estúdio Biologique, fundado pela designer Alessandra Casagrande e pelo arquiteto Gelcy Torquato, o filtro é uma releitura contemporânea do clássico filtro de barro brasileiro e custa R$ R$ 2.900,00, o modelo de 9 litros.

Biologique

Mantendo a eficiente tecnologia de filtragem por vela cerâmica, o design foi modernizado, resultando em um produto que recebeu o prestigiado iF Design Award 2024, considerado o “Oscar do design”. Os preços dos filtros são de R$ 1.750 para o modelo de 4,5 litros e R$ 2,9 mil para o de 9 litros.

