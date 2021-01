Enquete BBB21: quem está certo na discussão entre Lumena e Caio?

O BBB21 teve a sua primeira grande discussão na tarde desta quarta-feira (27). Durante uma ação de merchandising, alguns homens, a exemplo de Caio, brincaram como se fossem mulheres, o que deixou Lumena incomodada com a cena. Na cozinha, a sister conversou com o fazendeiro e o criticou afirmando que maquiagem é uma expressão de identidade. Enquete BBB21: Lumena está certa em polêmica sobre make em homens? Vote!

Em conversa com Caio após observá-lo imitar uma mulher depois de ser maquiado, Lumena falou sobre expressão de liberdade. "Quando eu vi a imagem, eu falei: 'Pô, ele tá performando'. Ele tá performando a existência de muita gente que tá sendo assassinado por ter ido fazer um marcado, uma compra. Porque pra pessoa se sentir como ela é, eça se constrói. Porque faz sentido pra ela se olhar no espelho e se ver: 'Essa sou eu'".

A psicóloga e DJ de pagodão baiano também falou sobre a luta de pessoas LGBTs contra o preconceito. A participante do BBB21 também disse que não concorda com o comportamento dos homens em imitar mulheres trans e travestis. "A performance aciona um gatilho de tudo que já ouvi. Já vi muita história de criança, criança 'viada', começando a tomar remédio por ser diagnosticado com qualquer transtorno, só pelo fato dela ser uma criança que ia ser um ser humano transgênico".

bom dia empoderadas! hoje vai ter muito lacre e close certo, a karol conka vem aí mostrar como se tomba e um desfile que quebra tabus: homem de maquiagem pic.twitter.com/el3n78XHxn — motoguii em uma realidade alternativa (@motoguii) January 27, 2021

Repercussão da polêmica

As observações feitas pela participante do BBB21 dividiram opiniões nas redes sociais. Muitos internautas acreditam que a DJ agiu de forma exagerada sobre make em homens a classificando como 'militância'. Por outro lado, teve gente que concordasse com a sister.

Lumena botou a casa toda pra pensar e tem gente dizendo que ela exagerou? Se tem alguém que precisa descansar são os reclamões que adoram desdenhar de militância. Chatos! — Rao (@RaonyPhillips) January 27, 2021

Nas redes sociais, o termo 'militância' e o nome de Lumena figuraram entre os assuntos mais comentados do Brasil durante toda a quarta-feira (27).

Vai virar uma militância sem fim, no final vão todos virar robôs, com medo de falarem ou fazer qualquer coisa. Eu entendo o posicionamento da Lumena, mas acho desnecessário causar essa reação na casa toda. É algo que poderia ter sido conversado em um canto. #BBB21 — BBB 21 NEWS (@BBB21NEWS1) January 27, 2021

Fiuk se sente culpado e chora

Fiuk, que também participou do desfile e fez imitações, se mostrou confuso com as observações feitas por Lumena. Na casa, todos os participantes procuraram entender a polêmica, até que o ator antagonista de A Força do Querer entendeu o ponto que a psicóloga quis passar.

O famoso chorou copiosamente e disse ter se sentido mal de ter participado da ‘brincadeira’. “Eu me sinto muito mal de ter participado disso e ter ofendido qualquer pessoa de qualquer maneira. Eu gosto de cuidar das pessoas… É horrível”, falou ele, enquanto Carl Diaz tirava a sua maquiagem. “Não consigo matar uma formiga”, completou ele.

Karol Conká viu o desabafo do colega de confinamento e tentou tranquilizá-lo. “É bom pro Brasil ver que tem pessoas que não tem essa maldade e vão na onda”. A rapper, que já estrelou campanhas publicitária para marcas de maquiagem, também disse que não tem problema homens heterossexuais usarem make.

"A maquiagem é para todes. 'Ah, você é hetéro? Não vai usar make, você não pode brincar'. Vocês não estão usando, se apropriando", explicou ela. O momento seguiu movimentando a casa ao longo de todo o dia, e Caio chegou a ameaçar desistir do BBB21.