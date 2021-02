Enquete BBB21: quem deve ganhar o líder hoje?

Nesta quinta-feira (4) os brothers e sisters vão encarar mais uma prova do líder no BBB21. Nego Di, primeiro líder da temporada, se despediu do reinado com uma festa ambientada em bar-barbearia. O evento contou com decoração e comidas favoritas do participante. Mas após noite de celebração, o jogo recomeça no Big Brother Brasil novamente. Enquete BBB21: quem deve ser o segundo líder?

Como foi a primeira prova do líder do BBB21?

Os participantes do BBB21 pipoca (anônimos) e camarote (famosos) formaram duplas misturadas ou não. Em um circuito, as duplas foram separadas um para cada lado. O jogador 1 tinha como objetivo abrir três cadeados que estavam travados em uma caixa especial. Logo em seguida, abrir a caixa e pegar peças de um quebra-cabeça.

Na sequência, o participante que iniciou a prova do líder tinha que passar por obstáculos e entregar as peças para o jogador 2. O competidor em questão passava a montar o quebra-cabeça com figura de QR Code. Ao final da montagem, apertar o botão para concluir a prova. A dupla Nego Di e Lucas Penteado levou a melhor. Os dois tiveram que escolher com quem ficaria R$ 10 mil e com quem ficaria a liderança. Nego Di optou pela coroa.

Veja como ficou as duplas:

Gilberto e Sarah;

Thaís e Fiuk;

Juliette e Pocah;

Viih Tube e Lumena;

João Luiz e Camilla de Lucas;

Carla Diaz e Kerline;

Nego Di e Lucas Penteado;

Caio e Rodolffo;

Arcrebiano e Karol Conká;

Arthur e Projota.