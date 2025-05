Final da Champions League tem show do Linkin Park hoje

Neste sábado, 31 de maio, o mundo testemunhará uma final histórica: Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentando pela primeira vez na disputa pelo título da Liga dos Campeões. Mas antes do pontapé inicial, os holofotes estarão voltados para outro show: a banda de rock Linkin Park fará uma apresentação especial como parte do Champions League Final Kick Off Show.

Como assistir show do Linkin Park na Champions

A apresentação estará disponível para assistir em mais de 200 países via UEFA.com , no canal da UEFA no YouTube, e também no SBT, Max e TNT. O show do Linkin Park começa às 15h (de Brasília) e o repertório deve incluir 8 canções.

A banda americana, que lançou recentemente seu novo álbum ” From Zero” após sete anos sem lançar músicas inéditas, deve apresentar seus clássicos e músicas inéditas. Eles também prepararam um remix especial do hit “Numb “, inspirado nos sons do futebol: o chute da bola, os cânticos da torcida e a energia do estádio.

O PSG , comandado por Luis Enrique , busca seu primeiro título após perder a final de 2020. Esta será a segunda final da equipe. A Inter , por outro lado, quer encerrar um jejum de 15 anos sem vencer o torneio, após perder a final de 2023 para o Manchester City . Ambas as equipes chegam com elenco completo e expectativas elevadas.

A final acontece na Arena de Futebol de Munique, um local que já foi protagonista em 1993, quando o Marselha derrotou o Milan .