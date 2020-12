Horóscopo de Gêmeos para 2021: sua previsão está aqui

Bem-vindo a 2021! Que ciclo tivemos até agora, ao deixarmos as “Grandes Conjunções” de grande mudança mundial do ano de 2020, entrando em um ano de espiritualidade revelador pela frente. Veja o Horóscopo de Gêmeos para 2021:

Seu status de relacionamento

Conversa real (e dizemos isso com amor): você está se apegando a um relacionamento que está perto da data de expiração e algo precisa mudar! Em vez de manter a mesma dinâmica, deixe de lado suas noções preconcebidas sobre seu navio durante os eclipses em 26 de maio, 10 de junho e 4 de dezembro. Pense sobre o que você quer e fale sobre seus desejos. Seja claro com suas necessidades em questões de amor.

Sua carreira | Horóscopo de Gêmeos para 2021

Durante a maior parte do ano, a Neptune está se movendo diretamente em seu setor de carreira, levando você a buscar um significado mais profundo para o que você traz ao mundo por meio de seu trabalho. Com um eclipse solar em seu signo em junho, você está pronto para buscar o que realmente o torna realizado em vez do que apenas lhe dá um salário.

