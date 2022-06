Horóscopo de hoje (24/06/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 24 de junho de 2022, sexta-feira.

Horóscopo de hoje para Áries

O horóscopo de hoje diz que, Diferentemente de ontem, essa sexta-feira vem num passo mais lento! Então tente não se cobrar muita aceleração, ariano. Hoje e amanhã você pode sentir uma baixa na sua energia, então procure respeitar o seu corpo, dormir mais cedo e, se possível, até tirar um tempinho de descanso na parte da tarde. Foque em fazer o que te reenergiza. É um bom dia para colocar os pés na grama e ficar em contato com a natureza, experimente!

Touro

A Lua chega no seu signo trazendo um dia de maior sensibilidade e, ao longo do dia, ela encontra com Urano que também está no seu signo. O horóscopo de hoje diz para que permita que essa sensibilidade aflore, pois somando com esse encontro entre Lua e Urano, vai ser bem interessante experimentar novas ideias e lugares. deixe que o instante guie a ação, evitando planejar demais. O acaso pode trazer boas surpresas!

Horóscopo de hoje para Gêmeos

Com a entrada de Vênus no seu signo trazendo maior foco para tudo que está relacionado à finanças, beleza, relacionamentos e amor, ainda pode ser um bom momento bem bacana também para estudar mais sobre investimentos e principalmente se dedicar a estudar e se aprofundar em temas que te tragam prazer e alegria (que é uma energia bem venusiana). Aproveite esse movimento no seu signo para se dedicar a sua autoestima e amor próprio!

Câncer

Câncer, esse é um ótimo dia para mudanças no visual, compras e também para tomadas de decisão com firmeza! Além dos astros estarem favoráveis para moda e beleza, também estão super positivos para a esfera financeira, então fazer investimentos, fechar negócios ou realizar alguma compra grande é bacana hoje. Pode rolar certa teimosia também, cuidado para não ser inflexível demais em certas coisas.

Leão

O horóscopo de hoje diz para que fique bem atento, leonino, pois de acordo com os astros, ideias de projetos podem vir à tona, assim como novas formas de ganhar dinheiro ou a possibilidade de conversar com seu chefe sobre um aumento. Foque naquilo que você ama fazer e sente prazer, isso pode sim te trazer um retorno muito bacana. A criatividade está a mil hoje, aproveite para encontrar formas inovadoras de realizar o seu trabalho.

Virgem

Hoje você pode se sentir exausto e desanimado com a vida e, principalmente, a sua carreira, virgem. Mas tente não se entregar para essa energia densa. É aconselhável que olhe um pouco para o seu passado, analise quais eram seus sonhos e objetivos antigamente e, quem sabe, retomar alguma dessas paixões? O dia de hoje fala muito sobre você encontrar motivação e forças nos seus antigos sonhos, talvez eles façam muito mais sentido pra você hoje.

Horóscopo de hoje para Libra

Com o seu regente, Vênus, passando no signo de Gêmeos, pede nesse momento dinamismo e leveza nos relacionamentos. Caso esteja em uma relação, é bem importante ter trocas interessantes e trazer essa energia dinâmica para a relação. Já se você estiver solteiro, é possível que sinta vontade de sair com mais de uma pessoa e explorar as possibilidades. Mas para além disso, é muito bacana também ter trocas e conversas com amigas, já que Vênus carrega uma energia feminina!

Escorpião

Hoje você pode sentir a energia mais caótica, intensa e com uma certa ansiedade vindo à tona. Sendo assim, procure respirar fundo, evite lugares e pessoas que, previamente, você já sabe que podem te irritar, e lembre de sair com antecedência para seus compromissos, para evitar possíveis imprevistos. O dia de hoje pede para que você faça tudo com mais calma, de forma planejada e organizada.

Sagitário

Sagitário, Vênus está no signo oposto ao seu, Gêmeos. Então, o horóscopo de hoje diz que que se você estiver em um momento de dúvida sobre seu relacionamento ou alguém que você está conhecendo, isso pode se intensificar nesse período. Evite se corar a ter certeza agora e se permita refletir com calma e seguir a sua intuição! O ideal é não agir por impulso nesse momento e ficar de mente aberta para as possibilidades.

Horóscopo de hoje para Capricórnio

O horóscopo de hoje diz que este é um dia de atividades mais leves, ligadas à arte, natureza, espiritualidade e conexão. Então, capricórnio, tente dedicar um tempo ao que te faz bem, te dá prazer, te nutre energeticamente e te inspira. Trabalho e produtividade é sempre muito importante para o seu signo, mas cuidar da sua saúde mental e espiritual é o seu maior gesto de amor por si mesmo! Desacelere sem preocupações.

Aquário

Aquariano, cuidado pra não cair nas vibrações mais baixas desse dia, de dramatização e sofrimento exacerbados! Se acolha caso os sentimentos estejam intensos por aí. Muita coisa pode ir à tona, principalmente coisas relacionadas ao seu passado. É bem necessário que tenha atenção nos pequenos ajustes que você pode fazer no dia-a-dia para cuidar da sua saúde mental e emocional.

Horóscopo de hoje para Peixes

Pisciano, neste dia os astros lhe convidam a refletir um pouco sobre quais eram suas paixões e interesses quando você era criança? Então explore e desbrave seus talentos e habilidades! De que forma você pode usar isso à seu favor hoje em dia? Esteja aberto para insights que podem surgir nesse sentido hoje. Retomar sonhos e interesses do passado não quer dizer que você está regredindo!

