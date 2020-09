Horóscopo do dia 03/09: confira a previsão dessa quinta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua quinta-feira de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 03/09 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 03/09 para Áries – (21/03 – 20/04)

Dia de muitas conversas, reuniões, muito assunto, porém poucas conclusões. O ideal é focar no seu trabalho de forma individual hoje, sem depender muito de respostas e resoluções. Muita disposição prevista no final do seu dia, aproveite!

Horóscopo do dia 03/09 para Touro – (21/04 – 20/05)

Poder rolar um excesso de energia aí hoje, então é necessário canalizar praa fora de si toda essa energia, caso contrário, poderá gerar ansiedade, angustia ou irritação. Extrapole, dance, faça uma corrida, se movimente!

Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Perceba que o seu dia está super favorável às suas finanças, colherá bons frutos daquilo que veio trabalhando, hoje é um dia abundante, vibre positivo! Aproveite também as disponibilidades de possíveis romances, pode rolar algo mais sério!

Câncer– (21/06 – 22/07)



Boa vontade, confiança, romances e sedução está em alta pra você hoje, o que pode resultar em algumas conquistas! Demonstre afeto, cuidados com o outro e até mesmo tome alguma iniciativa de chegar em quem você ama. É um bom dia para desabrochar toda a sua sensualidade.

Leão – (23/07 – 22/08)

Dia intenso por aqui hoje! Tente se concentrar no que é importante e indispensável no seu dia para não surtar. Busque fazer atividades que te tragam paz. E acredite que os seus objetivos estão cada vez mais próximos, portanto, se mantenha firme!

Virgem – (23/08 – 22/09)

Hoje, mercúrio que está em virgem faz uma oposição com a lua, podendo causar alguns atrasos e imprevistos na sua manhã. Saia para os seus compromissos com antecedência e se possível não agendar nada de tão relevante. Paciência para resolver as coisas hoje.

Libra – (23/09 – 22/10)



Hoje pode ser um dia super fluente e produtivo, para que seu dia funcione dessa forma, tire um tempinho para organizar suas tarefas, faça listinhas e vai dando check à cada tarefa feita. Coloque amor e carinho, as pessoas notarão toda a dedicação!

Horóscopo do dia 03/09 para Escorpião – (23/10 – 21/11)

Sinta essa energia de regeneração no seu dia de hoje, pois estará muito benéfico para sua saúde, tanto física como emocional. É um dia excelente para começar aquela meditação que você tanto tem vontade, ir àquela terapeuta que sua amiga indicou ou até mesmo ter um sono reparador.

Horóscopo do dia 03/09 para Sagitário – (22/11 – 21/12)

A energia da lua cheia traz boas perspectivas financeiras pra sua vida, podendo até surgir novas oportunidades na sua carreira. Desse modo, então assuma uma postura de firmeza e de liderança e acredite que você dá conta! Hoje é um dia que exige comprometimento.

Horóscopo do dia 03/09 para Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Você está vivendo um ciclo inovador, com muitas possibilidades de crescimento e renovações. Assim sendo, aproveita essa energia de lua cheia pra enxergar as opções com maior clareza, converse com pessoas que lhe ajudem a ampliar o seu olhar.

Horóscopo do dia 03/09 para Aquário – (21/01 – 19/02)

Hoje o seu dia pode parecer meio confuso/bagunçado. Assim, para você que é multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo pode ser fácil, mas hoje tenta trazer seu foco para uma coisa de cada vez pra não se atrapalhar e confundir as coisas.

Horóscopo do dia 03/09 para Peixes – (20/02 – 20/03)

Excelente dia para cumprir tudo o que estiver estipulado na sua agenda. O foco e a resistência estão em alta favorecendo a realização de toda e qualquer tarefa do dia. Portanto, saiba administrar o seu tempo no trabalho e mantenha a disciplina para favorecer a produtividade.