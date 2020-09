Horóscopo do dia 05/9: confira a previsão desse sábado

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a seu sábado de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 05/9 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 05/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Com a lua ainda passando pelo seu signo, o conselho de hoje é focar na vibração alta, tendo cuidado com as brigas à toa e até com a ansiedade, por tanto respire fundo e canalize toda essa vibe em termos de coragem, coragem para você criar movimentos na sua vida rumo ao que você realmente sente que precisa fazer! É um excelente dia para fazer exercício físico.

Horóscopo do dia 05/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Saiba o que você realmente quer alcançar, assim você seguirá em frente mais persistente e os desafios ficarão mais fáceis de lidar. Busque uma visão inovadora e permaneça otimista. Lembre-se que a gente tem a capacidade de viver tudo o que quisermos!

Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Você está passando por um período de transformações. Deixe que as mudanças inundam a sua vida e leve embora velhos hábitos que estão te atrapalhando. Pense positivo, atraia boas vibrações e você vai perceber como as coisas vão ficar mais leves e fluirão melhor.

Câncer – (21/06 – 22/07)



Hoje é o ultimo dia de Vênus no seu signo, aproveite esse movimento para firmar laços, resolver problemas financeiros, se reconciliar com quem ama e implantar na sua rotina o autocuidado. Expresse seus sentimentos para as pessoas queridas.

Leão – (23/07 – 22/08)

Reflita sobre algumas de suas atitudes e busque enxergar a verdade, não tampe o sol com a peneira. Reflita mais a fundo sobre alguns acontecimentos, isso vai te ajudar a saber como contorna os mal entendidos. Controle o seu nervosismo respirando fundo e sendo sensata consigo mesma.

Virgem – (23/08 – 22/09)

Mercúrio foi embora do seu signo deixando a sua mente mais calma e desacelerada. Aproveite esse dia então para planejar de fato todos os insights que vieram nesses últimos dias. Tenha um olhar cauteloso e crítico pra saber o que realmente vale a pena investir e dar andamento!

Libra – (23/09 – 22/10)



Hoje Mercúrio adentra no seu signo, você vai sentir uma expansão na comunicação, o raciocínio super rápido e a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aproveite esse movimento para explorar suas ideias e intuições. Faça novos contatos e tenha trocas profundas!

Horóscopo do dia 05/9 para Escorpião – (23/10 – 21/11)

Dê um controlada na sua ansiedade, ela poderá te atrapalhar no campo afetivo, fique esperta para não entrar em situações chatas que geram conflitos. Não abra sua vida intima com qualquer um para não gerar fofocas desnecessárias, mantenha um pé atrás com pessoas aleatórias do seu convívio.

Horóscopo do dia 05/9 para Sagitário – (22/11 – 21/12)

Hoje você está exalando confiança e sensualidade, fique atenta as movimentações, poderá ter boas surpresas no campo afetivo! O dia está convidativo para tomar atitudes, sair da zona de conforto e fazer coisas que você não costuma fazer. Aproveite!

Horóscopo do dia 05/9 para Capricórnio – (22/12 – 20/01)

É o momento de encarar os desafios de frente, não se renda, seja obstinado! Pode acontecer de muita gente querer se meter e ficar dando pitaco sobre o que eles acham certo ou errado e isso acabar te confundindo a cabeça sobre o que VOCÊ realmente quer fazer perante aos obstáculos e decisões que deverão ser tomadas, por tanto peça silêncio e concentre em você e no que faz sentido pra você.

Horóscopo do dia 05/9 para Aquário – (21/01 – 19/02)

O dia está totalmente favorável para você sair da sua bolha e expandir os horizontes, expandir a consciência, buscar novas perspectivas, obter novos conhecimentos e se conectar com novas filosofias. Acredite, tudo isso vai te trazer shifts na sua vida. Leve o seu olhar para o futuro e projete tudo o que você quer construir. Sonhe alto!

Horóscopo do dia 05/9 para Peixes – (20/02 – 20/03)

Tire o dia de hoje exclusivamente para você! Desligue o teu celular e busque a sua cura interior. Reflita sobre o que falta para você viver em plenitude consigo mesmo? Procure por isso. Quando você se curar por dentro, isso vai refletir no seu externo e você verá sua vida e seus sonhos fluindo e tomando o rumo que tanto deseja.