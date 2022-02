Confira o horóscopo do dia - Foto: reprodução

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 06 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (06/02/2022): previsão dos signos para domingo

Horóscopo de Áries

Nesse domingo tudo pode acontecer e as coisas podem virar de ponta cabeça, ariano. Sendo assim, já fique preparado para o improvável! Aquilo que parecia ser certo, pode se mostrar como errado. O que estava planejado, pode acabar mudando em cima da hora. Esse é um dia de muitas oscilações onde você vai precisar manter a paciência e agir com sabedoria.

Horóscopo de Touro

Seus esforços valerão a pena, taurino. Os dias sem dormir, as horas extras, toda a sua dedicação. Esse será mais um dia onde você vai pegar toda a sua persistência e focar em um objetivo. É preciso caminhar sem pressa, mas sempre fazendo o que é necessário para atingir sua meta!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, os astros se apresentam para você de uma forma mais séria no dia de hoje. Sabe aquele dia que não estamos pra brincadeira? Pois bem, você vai se sentir assim. Esse é um domingo onde você estará focado, produtivo e exigente. Mas cuidado para não ser arrogante com as outras pessoas. Pegue essa energia e use o melhor dela!

Horóscopo de Câncer

Câncer, por mais que seja domingo, esse é um bom dia para pensar nas finanças e na sua relação com o dinheiro. Faça com que o dinheiro trabalhe a seu favor, ou seja, pesquise e pense sobre um bom investimento! Hoje também é positivo cuidar da aparência e da casa, vai promover bem-estar pessoal. Atividades físicas podem aliviar o estresse.

Horóscopo de Leão

Esse pode ser um dia bastante profundo para os leoninos, onde muita coisa do emocional virá à tona. Observe cada emoção e tende entender o que ela tem pra te dizer. Os astros te convidam a fazer uma “faxina” interna, deixando para trás tudo e perdoando tudo o que ainda está “entalado” aí dentro.

Horóscopo de Virgem

Virgem, nesse domingo as coisas podem parecer meio confusas, tanto a sua comunicação como as pessoas a sua volta. Será necessário calma para compreender o outro e para se fazer compreensível. Cuidado com atitudes impacientes, pois você pode acabar afastando pessoas importantes.

Horóscopo de Libra

Tudo indica que esse será um domingo suave por aqui. As energias astrais estão otimistas para os librianos. Você vai sentir que pode ser você mesmo e agir de forma natural, sem ter que forçar a barra. É importante se manter justo e equilibrado à cima de tudo e com todos. Observe mais as situações ao seu redor.

Horóscopo de Escorpião

Hoje você pode sentir a pressão e a sensação de que tudo pode piorar, e isso é bem ruim. Portanto, se algo importante está em risco, é hora de avaliar se vale a pena lutar por isso ou se o melhor é deixar ir. Pondere, escorpiano, coloque cada situação na balança e faça essa análise.

Horóscopo de Sagitário

Nesse dia pode bater uma sensação de solidão, mas na verdade você não está sozinho, sagitário. Cuidado com a dramatização e vitimização, isso sim vai te fazer afastar pessoas que gostam de você. Não tenha vergonha ou medo de pedir ajuda, porque na verdade, a ajuda já está te dando a mão, basta você engolir o orgulho e aceitar!

Horóscopo de Capricórnio

Cuidado, caprica, pois falar demais pode não dar certo nesse domingo. Tudo a sua volta, como as pessoas o trânsito, parecem apressados e impacientes, portanto, a dica é ir mais devagar com tudo. Procure também planejar o que vai falar ou por onde vai andar, pois o risco de perder a atenção e se desviar do caminho é grande!

Horóscopo de Aquário

Seu final de semana encera de maneira motivadora, aquariano! Os astros estão te trazendo muita inspiração e coragem para seguir em frente com seus objetivos ao longo dessa nova semana que inicia. Mantenha o foco e tenha cuidado para não desviar do seu caminho. Mire no que deseja e segue firme.

Horóscopo de Peixes

Não é porque é domingo, que os astros vão te dar folga, pisciano! Hoje é um dia de movimento por aqui. Você acordará empolgado e inspirado para fazer coisas que você gosta, seja em relação à algum trabalho ou mesmo algum hobby. Aproveite essa energia para movimentar seu corpo e suas ideias.