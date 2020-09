Horóscopo do dia 10/9: confira a previsão dessa quinta para o seu signo

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua quinta de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 10/9 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 10/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Com Marte entrando em movimento retrógrado no seu signo hoje, é necessário acalmar os ânimos e cuidar de forma redobrada com a impulsividade. Tenha um cuidado muito grande com o que você for falar e respire fundo antes de reagir! É o momento de refletir sobre onde você tem colocado a sua energia.

Horóscopo do dia 10/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Cuidado com possíveis desavenças no campo afetivo, pode rolar alguns desentendimentos por conta de opiniões divergentes. Não seja rude e não tente impor aquilo que você acredita. Lembre-se que é saudável dar sua opinião de forma sutil e aberta a novos pontos de vistas. Se não for possível chegar em um consenso hoje, não insista, apenas respeite o momento.

Horóscopo do dia 10/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Hoje a lua, que está no seu signo, entra para fase minguante te convidando a se recolher, ficar mais introspectiva e observar o que você precisa desapegar e o que você precisa curar. É um dia para falar menos e ouvir mais, principalmente a voz da intuição!

Horóscopo do dia 10/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)



Hoje pode ser um dia agitado mentalmente para você, algumas dúvidas podem surgir e você ficar muito dividida entre o campo emocional e o racional. Tente não tomar nenhuma decisão muito importante hoje, mas se for extremamente necessário, medite! Tente acalmar o fluxo de pensamentos e talvez fazer uma listinha de prós e contras.

Horóscopo do dia 10/9 para Leão – (23/07 – 22/08)

Decisões e mudanças repentinas vai trazer maior movimentação para o seu dia. Se prepare para um final de semana com novidades. É o momento de planejar o seu futuro e administrar melhor o seu financeiro. Chegou a hora de buscar uma nova filosofia de vida!

Virgem – (23/08 – 22/09)

Se abra e tenha conversas profundas com seu parceiro ou familiares. Não deixe que confusões mentais te façam acreditar que você está sozinha. É o momento de encontrar um equilíbrio entre sua vida profissional e os seus sonhos, determine um tempo na sua rotina onde você possa se dedicar realmente aquilo que quer realizar.

Libra – (23/09 – 22/10)



É um período auspicioso para mudanças estéticas; seja no seu visual ou até mesmo no seu lar! Busque referencias para um novo corte de cabelo, uma nova decoração para sua casa ou até mesmo invista naquela peça super estilosa que você tanto quer! É um dia de dar e receber amor.

Escorpião – (23/10 – 21/11)

Que tal aprofundar seus vínculos? Com isso você ganhará confiança e maior estabilidade nas relações. É um dia propício a sociabilidade, aproveite para ampliar seu networking! É um excelente momento para tomar decisões sobre seu futuro e carreira.

Sagitário – (22/11 – 21/12)

Cuide com as distrações durante o seu dia que irão diminuir sua produtividade e de tirar o foco. Se for possível, adie trabalhos que exijam demais do raciocínio lógico e foque em atividades mais criativas e inspiracionais! Hoje é um bom dia para uma alimentação saudável.

Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Novos inícios e oportunidades se aproximam, por tanto não fique inerte, se movimente! Sua energia mental está alta, mas ninguém trabalha sozinho. É um dia para pedir ajuda e opiniões de pessoas que você confia. Nada de comodismo ou procrastinação hoje!

Aquário – (21/01 – 19/02)

Comece seu dia com determinação e planejamento. Os compromissos profissionais vão te derrubar da cama hoje, se necessário tome um chazinho de alecrim ou ginko biloba para se manter atento e focado!

Peixes – (20/02 – 20/03)

Hoje o dia te cobrará uma certa paciência nas relações profissionais, pode surgir alguns desafios, mas é importante não se irritar com coisas pequenas, exerça sua autoridade com serenidade! Busque ter maior disciplina com sua saúde, seja ela física e mental.