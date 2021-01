Horóscopo do dia (11/01/2021): previsão de hoje para seu signo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua segunda, 11 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Os astros vêm te mostrar que a partir de hoje tudo poderá acontecer com mais rapidez, tanto no mundo como na sua vida. Por tanto é muito importante você ficar mais atento, saber focar suas energias para o que de fato importa e viver ao máximo cada situação! Não deixe nada para amanhã, pois amanhã as coisas podem tomar um outro sentido.

Horóscopo de Touro

Sua semana começa com momentos de ótima disposição. Você terá um sentimento de que pode mais, pode ir além, por isso decida, aja! Os lançamentos, as novidades, as iniciativas e atitudes de liderança serão bem vistas. Aproveite para apresentar aquela ideia, aquele estudo ou trabalho original. Ótimo dia também para ir à academia e praticar esportes.

Horóscopo de Gêmeos

Esse é um dia bom para projetos que envolvam transformação ou reinvenção pessoal. Coloque no papel tudo o que você quer mudar e ressignificar na sua vida a partir de hoje! Crie um propósito consigo mesmo. Ótimo dia para os encontros e namoros também. Seja você mesmo e mostre sua sensibilidade!

Horóscopo de Câncer

Paira no ar um certo pessimismo, realçando a sensibilidade à crítica e levando à inibição em situações sociais. Tenha consciência dessas energias que podem vir à tona no seu dia e tente não se render a elas! Foque nas coisas boas, esteja ao lado de pessoas positivas e inspiradoras e, se achar necessário, tire um tempo sozinha para refletir sobre suas atitudes!

Horóscopo de Leão

Você viverá dias onde os estudos e a carreira serão prioridades na sua vida, por tanto: foque nisso. Trabalhe com afinco, enfrentando a concorrência, mas sem agir de má fé! Mas trabalhe com garra. Estude, se aprofunde nos assuntos em torno do seu trabalho. Demonstre outros interesses também. Viagens relacionadas ao seu trabalho podem surgir!

Horóscopo de Virgem

Você estará vivendo um período totalmente sociável. Serão momentos para encontros profissionais, aceite convides, converse com mais pessoas do seu meio, é momento de expandir o networking. Você vai conquistar o que quer cedendo e entrando em consenso. Pensar muito no “eu” pode te atrapalhar. Trabalhe em equipe e dê vazão para que o outro opine mais.

Horóscopo de Libra

Esse será um dia mais assertivo se usar de diplomacia e cortesia para alcançar suas metas. Aproveite para negociar salários ou preços, apresentar custos, organizar sua planilha de finanças, pois o clima de harmonia facilita a aceitação de acordos. As alianças e parcerias estão em alta também. Tudo o que fizer hoje tem fortes chances de durar e prosperar.

Horóscopo de Escorpião

O planeta do amor estará na sua casa das finanças. Riqueza e presentes materiais serão atraentes para você. As oportunidades românticas virão enquanto você busca seus objetivos financeiros ou com pessoas envolvidas no seu meio profissional. Não será preciso ir longe para encontrar o amor, pois ele estará bem perto de você!

Horóscopo de Sagitário

Esse será um dia mais dinâmico e equipamentos eletrônicos podem dar problemas. Por tanto cuidado ao dirigir, se possível opte por transporte público. Os equipamentos tecnológicos e de comunicação também pode se comportar de modo errático. Tenha mais paciência nos próximos dias. Mercúrio retrógrado se aproxima e esse já é um preparo!

Horóscopo de Capricórnio

Sua semana começa com a lua passando pelo teu signo, essa é uma segunda oportuna para planejar toda a sua semana, que será extremamente produtiva, pois prevalecem valores de compromisso e responsabilidade! Há uma tendência aqui de você ficar mais econômico, até receando a escassez, cuidado pra não ficar vibrando nessa escassez, na falta e na mesquinhez.

Horóscopo de Aquário

Você sentirá uma maior disposição para o novo. Saia da rotina! Bom dia para lançamento de novos produtos e serviços. Desapegue-se de ideias antigas, proponha novas alternativas. Revolucione! Nos relacionamentos, surpreenda seus afetos com atitudes originais. Esse dia pode ser incrível e positivo para se arriscar mais naquilo que estava com receio. Será proveitoso também ter uma opinião de alguém mais experiente.

Horóscopo de Peixes

Entre hoje e amanhã um importante encontro romântico poderá acontecer. Se abra as possibilidades e as pessoas! Se estiver solteira, é melhor ir com calma nesse romance, fique atenta e procure sentir se o match realmente aconteceu. Além disso, esteja mais presente no seu âmbito familiar. Participe dos jantares ou faça mais ligações para a família distante!

