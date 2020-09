Horóscopo do dia 14/9: confira a previsão do seu signo para essa segunda

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 14/9 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 14/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Hoje é um dia para repensar seus próximos passos e ações. Não atropele a lei natural das coisas. Reflita sobre pra onde você quer expandir suas ideias e projetos, o que quer construir a longo prazo de maneira sólida e o que é necessário transformar em si para que tudo flua da melhor forma!

Horóscopo do dia 14/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Hoje acontece um aspecto mais desafiador entre o planeta Urano, que está no seu signo, com a lua. Esse aspecto pode fazer com que aconteça alguns imprevistos, então é interessante ter uma paciência extra no dia de hoje caso alguma coisa saia dos planos. Canalize essa energia para inovações!

Horóscopo do dia 14/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Tire o dia para reflexões profundas. Você tem agido de acordo com o que você acredita? Você tem exteriorizado de forma saudável tudo o que vem sentindo? Como estão seus momentos de autocuidado? Encontre um equilíbrio saudável na sua vida hoje!

Horóscopo do dia 14/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)

Comece a sua semana de forma incrível confiando no teu potencial de liderança, se achando incrível e se dando o devido valor! Não aceite menos do que você merece. Hoje é o dia pra você conquistar tudo e todos, use de sua empatia e generosidade, cuide pra não cair no egocentrismo ou arrogância.

Horóscopo do dia 14/9 para Leão – (23/07 – 22/08)

Sua semana começa com muita gloria e com a autoestima lá em cima, então coloca um look incrível e que você se sinta bem pra começar com o pé direito, mesmo se você for trabalhar de casa. Hoje não é dia pra preguiça! Use a sua confiança para fazer coisas incríveis acontecerem hoje!

Virgem – (23/08 – 22/09)

O Sol que está no seu signo faz um aspecto incrível com Plutão hoje, te chamando para desconstruir alguns padrões, algumas crenças limitantes, alguns pensamentos retrógrados, esse aspecto vão te gerar algum incomodo como se estivesse cutucando alguma ferida pra justamente rever essas questões. Se entregue a essas transformações, abra sua mente!

Libra – (23/09 – 22/10)

Com Mercúrio fazendo um ótimo aspecto com a Lua, o dia de hoje favorece sua comunicação e suas ideias! Pode ser muito bacana ter conversas importantes hoje, esse aspecto te ajuda ativar toda sua diplomacia, bom senso e confiança! Um excelente dia para um brainstorm e até mesmo para conversas mais delicadas do campo afetivo.

Escorpião – (23/10 – 21/11)

É um excelente momento para tomar consciência de suas emoções e relacionamentos, mas cuidado com suas próprias manipulações emocionais. Se poupe do estresse para preservar a sua saúde emocional. Deixe sua vida fluir mais, se permita a vulnerabilidade.

Sagitário – (22/11 – 21/12)

É um dia de buscar fazer todas suas atividades de forma prática e direta, sem sofrer atoa e sem procrastinar! Objetividade é a palavra chave do seu dia. Se necessário dê uma reestruturada na sua rotina pra conseguir alcançar com maior facilidade os seus objetivos do dia!

Capricórnio – (22/12 – 20/01)

O seu dia pede paciência e tolerância, você poderá estar super ágil, mas seus colegas de trabalho não. Nos relacionamentos, procure mostrar maior sensibilidade hoje, isso vai te ajudar a ter mais harmonia na relação entre você e seu parceiro.

Aquário – (21/01 – 19/02)

Tente manter o cuidado com sua saúde em dia, mude alguns hábitos que não te fazem bem e melhore suas noites de sono. Um chá de camomila ou um óleo essencial de lavanda podem ser bons aliados para sua noite. Não tente fazer além do que você pode, às vezes você quer abraçar o mundo, mas não consegue. Divide suas tarefas com os outros!

Peixes – (20/02 – 20/03)

Hoje é um dia para priorizar momentos de cuidado com sua energia e espiritualidade, evitando o estresse e nervosismo. Cuide para não cair nas baixas vibrações do dia que é a fofoca e atitudes impulsivas. Hoje é um dia de muito romantismo proporcionando bons momentos com seu parceiro!