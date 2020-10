Horóscopo do dia (16/10): confira a previsão dessa sexta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 16/10 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Qual a previsão do horóscopo do dia 16/10?

Confira a seguir como será a sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 16/10.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

ÁRIES (21/03 – 20/04) – Horóscopo do dia

Acontece um aspecto mais desarmônico no céu pra você hoje, por tanto, se possível, é importante adiar qualquer evento/reunião que precise de uma solução mais pacífica, pois o momento é de confronto. Para aliviar as tensões do dia, exercícios mais intensos podem ajudar liberando energias bloqueadas.

TOURO (21/04 – 20/05) – Horóscopo do dia

Use dessa energia de lua nova para reciclar seus conhecimentos e/ou ideias trazendo uma proposta completamente nova! Isso te ajudará a se sair bem em seu trabalho, podendo surgir novas oportunidades na sua carreira profissional! Aproveite essa vibe positiva que os astros estão lhe oferecendo.

GÊMEOS (21/05 – 20/06) – Horóscopo do dia

Afaste de ti essa ansiedade e descontrole emocional, dê mais espaço a paz e tranquilidade, porque só assim conseguirá ver melhor as saídas para os seus problemas. Nem tudo pode ser controlado por você, então aceite isso e deixa as coisas acontecerem naturalmente!

CÂNCER (21/06 – 22/07) – Horóscopo do dia

É importante você refletir mais antes de tomar qualquer decisão, aja com inteligência e não desespero, por tanto tenha cautela com atitudes impensadas. Não é o momento de agir no calor do momento, dê um passo para trás e observe melhor toda a situação!

LEÃO (23/07 – 22/08) – Horóscopo do dia

Com a energia da lua nova no céu hoje, faz com que esse seja um bom momento para você dar novos passos em seus projetos! Siga a sua intuição que não haverá erro. É um ótimo dia para lançar uma nova ideia e fazer algo completamente inovador na sua vida, abuse!

VIRGEM (23/08 – 22/09) – Horóscopo do dia

Não se envolve em briguinhas/discussões bobas, principalmente com quem você ama, isso só lhe trará tristeza e dor de cabeça. Às vezes o silêncio é melhor do que qualquer outra palavra. Não julgue o outro sem saber ao certo pelo que ele está passando.

LIBRA (23/09 – 22/10) – Horóscopo do dia

Hoje a lua encontra com o sol, ambos no seu signo, trazendo a energia potente da lua nova para o seu dia! Aproveite para inserir um novo hábito na sua rotina, começar algo completamente novo na sua vida e plantar novas sementes. Se conecte com pessoas empenhadas no mesmo propósito seu!

ESCORPIÃO (23/10 – 21/11) – Horóscopo do dia

Hoje seu dia pede pra desacelerar o ritmo. Talvez ficar recolhida e introspectiva pode ser a solução para não entrar em confronto e assim evitar atitudes que possam levar a um arrependimento mais tarde. É melhor evitar ambientes com muitas pessoas. Se por impossível evitar, lembre-se que o silêncio sempre é bem vindo.

SAGITÁRIO (22/11 – 21/12) – Horóscopo do dia

Seu dia amanhece com a ansiedade mais acelerada. É preciso saber agir com moderação e equilíbrio, principalmente na alimentação para amenizar o impacto dessa energia e os possíveis excessos decorrentes. Mantenha-se mais calma e tenta fazer atividades mais manuais.

CAPRICÓRNIO (22/12 – 20/01) – Horóscopo do dia

O dia pede por socialização! Planeja-se com antecedência, adiante seu serviço e curta o fim do dia com os amigos em um happy hour. Pode ser também um bom dia para se envolver mais seriamente em algum romance. Relaxe mais e curta mais a sua vida hoje!

AQUÁRIO (21/01 – 19/02) – Horóscopo do dia

Cuidado pra não agir de forma precipitada ao querer solucionar algum problema, tente analisar de fora e com muita calma. Conte com a opinião de pessoas que te conhecem bem! Às vezes uma visão de fora pode te ajudar a encarar a situação por outra perspectiva!

PEIXES (20/02 – 20/03) – Horóscopo do dia

Ei, mantenha-se otimista! Tudo estará ao seu favor em assuntos profissionais. No amor pode ter a chance de conhecer melhor uma pessoa muito bacana, dê essa oportunidade. Caso já tenha um parceiro, vocês estarão em plena sintonia. E procure se acalmar, não fique angustiado pra resolver algo que no momento não tem resolução.