Horóscopo do dia (21/01/2022): previsão para sexta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta, 21 de janeiro, para os signos do zodíaco

Qual a previsão do horóscopo do dia 21/01, sexta-feira? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Ariano, esse é um dia importante para você resolver pendências do passado. Se há algum assunto mal resolvido ou algum aspecto da sua trajetória mal compreendido, aproveite esse momento para resolver e lidar de forma mais positiva. Lembre-se que Mercúrio está retrógrado, portanto, é um período de revisão.

Horóscopo de Touro

Vai chegar um momento que você vai perceber que a zona de conforto estará desconfortável, taurino, portanto, aproveite o dia de hoje para observar o que você precisa mudar e movimentar para a sua vida andar! A dica é buscar novas perspectivas, saindo do óbvio e enxergar além.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, nessa sexta-feira você vai se perceber mais sensível. Tudo terá a capacidade de te comover, mexendo com o seu emocional. Ao invés de ir contra essa sensibilidade, entregue-se a ela e expresse suas emoções mais profundas. O dia favorece muito as trocas emotivas e o apoio para com o outro.

Horóscopo de Câncer

Câncer, esse é um ótimo momento para perdoar algo ou alguém. Aproveite esse clima astral e livre-se dos remorsos! O universo está te pedindo para que seja honesto consigo mesmo e com as pessoas que estão na sua vida.

Horóscopo de Leão

Esse é um excelente dia para compartilhar seus pensamentos e ideias com pessoas próximas! O momento também favorece a melhora da sua comunicação, leonino. Compartilhe seus pensamentos e ideia de forma mais clara e honesta ao mesmo tempo, assim você abrirá espaço para que as demais pessoas também façam isso com você.

Horóscopo de Virgem

Virgem, pare de ficar, a todo momento, querendo aprovação externa ou querendo comprovar algo para as pessoas. Concentre energia apenas em si, que a excelência de seus afazeres falará por si só. É hora de trabalhar a autoestima e a autoconfiança!

Horóscopo de Libra

Libra, o diálogo será extremamente necessário nesse dia! Então confie mais em você e nas suas ideias. Se permita falar o que pensa e o que sente e relação a algo. S lembre que, é preciso se comunicar com firmeza e convicção, mas não no tom da arrogância ou autoritarismo.

Horóscopo de Escorpião

Hoje e para os próximos dias a dica é para que caminhe com mais calma, escorpiano. Observe as situações e os acontecimentos com paciência, evitando tirar conclusões precipitadas. É melhor que dê um passo para trás, do que três para frente em falso.

Horóscopo de Sagitário

A hora de abandonar sentimentos, coisas e ideias chegou, sagitário! Agora não tem mais volta, pois é mais que necessário deixar algumas coisas para trás. As mudanças que você tanto deseja estão próximas, e para alcança-las é preciso fazer algumas renuncias. Deixe ir o que não cabe mais em você e na sua vida.

Horóscopo de Capricórnio

Que tal para um momento no seu dia para reavaliar suas ideias e percepções sobre si mesmo, sua vida e pessoas próximas? O ideal é que revise seus planos antes de seguir em frente, capricórnio. Hoje os astros pedem essa cautela com suas ações.

Horóscopo de Aquário

Aquário, observe mais à sua volta. Muitas pessoas, ajudas e oportunidades estão lhe rondando e você tem feito vista grossa. Seja mais versátil e adquira coisas novas e diferentes daquilo que você está acostumado. Cuidado para não ficar achando que sua ideia ou algo que você fez e faz é melhor.

Horóscopo de Peixes

Peixes, essa será uma sexta mais introspectiva. O momento pede calma, observação e sabedoria para agir e para falar. Vai ser importante você meditar, se conectar mais com a sua espiritualidade ou crenças e ouvir sua intuição para se guiar de forma mais assertiva no seu caminho.