Horóscopo do dia (23/11/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje a sua segunda-feira, 23 de novembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

É importante reconhecer e respeitar seus limites e evitar os excessos de qualquer natureza, seja excesso de trabalho, de comida ou de bebidas. Pondere mais e observe aonde você vem pecando. Aproveite o clima de fim de ano para rever hábitos e mudá-los se necessário.

Horóscopo de Touro

Saiba dar e receber na mesma proporção, não doe muito de sua energia sem receber nada em troca, mas também fique atenta para não ficar sugando a energia do outro. A vida é uma via de mão dupla e é necessário esse olhar de ponderação. Se prepare, pois momentos de reflexões profundas sobre relacionamentos virão!

Horóscopo de Gêmeos

Não fique apreensiva com as dificuldades que passar ao realizar alguma tarefa, vai dar tudo certo. Mantenha o foco e não desista! É importante você permanecer fiel aos seus objetivos, só assim você conseguirá realizar tudo o que deseja. o universo estará testando até onde você é capaz de ir!

Horóscopo de Câncer

Hoje é o dia para cultivar a paz e tranquilidade espiritual, por tanto evite qualquer estresse e ambientes e pessoas que você sabe que são mais densas. Emane amor e luz. Medite e procure se conectar mais e mais com a sua essência. Isso fará você ter uma semana muito mais promissora!

Horóscopo de Leão

Ei! Cuidado para não ser impulsivo e controle sua vaidade para não cair no egocentrismo. Peça luz para poder tomar as melhores decisões. Escolha o caminho que faz realmente sentido para o seu coração! Reflita: o que vai te trazer felicidade?

Horóscopo de Virgem

Na vida amorosa, os astros prometem uma vibe bem caliente de amor e sensualidade. Aproveite para um jantar a dois bem íntimo! Esqueça um pouco dos compromissos profissionais e busque relaxar com quem você ama. Também é um bom momento para sonhar grande!

Horóscopo de Libra

Sua semana se inicia com a sua comunicação enaltecida e fluída. Estará mais falante hoje, o que pode favorecer as trocas, os estudos, as conversas, as reuniões, telefonemas e e-mails, todas as formas de comunicação vão estar em alta para você. Aproveite esse momento para pôr as pautas em dia.

Horóscopo de Escorpião

Hoje é um dia que propicia a retomada de projetos que estavam abandonados. Os astros estão a seu favor. É provável também a recuperação de algum vínculo, pois esse é o momento de aprofundamento de laços. É o melhor momento para ser sincero com suas relações!

Horóscopo de Sagitário

Esse é um dia gostoso, onde você se sentirá bem emocionalmente. Estará generoso com seus afetos, o que pode contribuir para uma aproximação, aproveite esse período para as relações. Considere em pôr uma pitada de aventura para deixar o seu relacionamento mais interessante e dinâmico.

Horóscopo de Capricórnio

Aproveite o clima de bom humor que paira no ar para enfrentar possíveis obstáculos. Mantenha a positividade de que tudo dará certo. O seu campo afetivo promete coisas boas, se prepare para viver emoções intensas! Se abra e se expresse para a pessoa que ama. Não tenha medo de sentir!

Horóscopo de Aquário

É seu dia de sorte. Hoje nada e nem ninguém estará no seu caminho atrapalhando seus objetivos profissionais e interesses pessoais! Vá firme direto ao ponto, não se disperse! Esse é um dia para ser pontual e agir com objetividade. Nada de enrolar. Integre coragem e determinação!

Horóscopo de Peixes

A lua encontra com netuno no seu signo, você se sentira mais inspirado e isso poderá te ajudar no trabalho e em suas decisões! Um clima de altruísmo, solidariedade e compaixão paira no ar. Sua intuição também estará 100% presente e maior sintonia com as pessoas.