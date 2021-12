Horóscopo do dia (24/12/2021): previsão para sexta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta, 24 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 24 de dezembro de 2021, sexta.

Horóscopo de Áries

Vamos com calma, ariano! Não pressione e nem espere perfeição hoje. Seu dia exige mais flexibilidade. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. É importante também que dê espaço para que as pessoas possam ser quem elas são. Assim será mais fácil evitar conflitos desnecessários.

Horóscopo de Touro

Esse dia natalino vai ser marcante, taurino, pois te convidará a enfrentar coisas que você estava evitando. Entregue-se ao processo de cura e transformação, sem fugir ou se esconder (de novo). Há uma força extraordinária em sair da sua zona de conforto.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, desapegue do que tem limitado suas ações e realizações, deixe fluir. A dica astral é para que confie fortemente no seu poder pessoal e na sua competência para chegar onde deseja! Seja verdadeiramente você, em essência, assim tudo vai fluir melhor.

Horóscopo de Câncer

Com seu astro regente, a lua, passando pelo signo de virgem, sua sexta está propícia a organizar as festividades, ser prestativo e ajudar a todos serão atitudes afinadas com a energia dos próximos dias! Aproveite essa vibe para organizar e planejar esse restinho de ano.

Horóscopo de Leão

Neste e nos próximos dias, busque enxergar a vida sob novos pontos de vistas, leonino. Seja mais maleável, se permita a mudar de ideia, de opinião e de vontades. É bacana que se mantenha aberto a aprender coisas novas conforme você vai vivendo! Não se apegue a maneiras fixas e autoritárias de viver a vida.

Horóscopo de Virgem

Neste dia de Natal a Lua vem transitar pelo seu signo, fazendo com que hoje e amanhã sejam dias ainda mais afetivos, carinhosos e amorosos! O clima, mais do que nunca, favorece as reuniões familiares, os almoços e jantares com pessoas especiais. Essa sexta-feira promete muita memória afetiva e nostalgia.

Horóscopo de Libra

Hoje os astros pedem para que você se abra para novas e desconhecidas oportunidades, esse dia natalino pode te surpreender, libriano. Cultive o amor na sua vida, veja beleza nas pequenas coisas e se reconecte consigo e com seus sonhos.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, este é o momento em que é preciso ter uma postura mais positiva diante da vida! É importante que observe quais pensamentos, crenças e opiniões você precisa mudar dentro de si que não está sendo bacana. Assim você poderá enxergar a sua jornada sob uma nova compreensão.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, finzinho do ano, clima natalino, e os astros te chamam para que, neste dia, você reavalie a sua jornada até aqui e descubra caminhos que antes eram desconhecidos. Também é importante ter calma e paciência consigo. Se estiver com dúvida sobre algo ou alguém, ouça a sua intuição!

Horóscopo de Capricórnio

Excelentes aspectos para esse dia natalino. Colaboração e boa vontade, planejamento e diligência são essenciais para alcançar o potencial desse dia. Dedique-se e tudo dará certo, capricórnio, sua ceia de natal há de sair conforme deseja!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, neste dia tão especial o universo quer te inspirar a ter coragem para viver os seus sonhos. O universo te guia, mas você precisa seguir o seu caminho com suas próprias forças e confiança! Você tem pensado muito no passado ou no futuro? Que tal focar no agora!?

Horóscopo de Peixes

Atenção pisciano, pois acontece alguns aspectos difíceis no céu para você. Exageros alimentares e a busca de ideias inalcançáveis podem te tirar o sono. Resultados frustrantes são, muitas vezes, consequência de expectativas demasiadas. Então confie no seu planejamento e não dê espaço para cobranças desmedidas.