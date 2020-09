Horóscopo do dia: confira a previsão de domingo (30/08)

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu domingo de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia (30/08) e veja o que os astros reservam para você.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Hoje é um dia para se esbaldar das coisas boas da vida; namorar, comer um doce, assistir aquela série, tomar um sol, se aventurar em uma trilha e assim por diante. Foque nas atividades que te tragam relaxamento. Hoje a ansiedade não tem espaço aqui!

HORÓSCOPO DO DIA DE TOURO – (21/04 – 20/05)

Trabalhe seu lado emocional hoje. Busque iluminar suas sombras, seus medos, inseguranças e tristezas. Cuide pra não dramatizar qualquer coisa. É um dia para se estar em família, nutrir suas emoções e receber amor.

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

O horóscopo do dia indica que a sua autoexpressão estará sendo favorecida. Use cores como rosa ou verde para transmitir amor e compaixão. Converse com pessoas que são indispensáveis na sua vida e conte à elas o quão você as admira, isso vai ser bom para ambos, afinal, todo elogio sincero dado também recebe de volta uma palavra de afeto.

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Hoje pode ressurgir algum assunto delicado no âmbito familiar ou espiritual, mas não fique apreensivo e nem tema pelo pior. Lembre-se que você está preparadíssima para enfrentar qualquer imprevisto e se reinventar a todo momento. Confie!

LEÃO – (23/07 – 22/08)

O dia de hoje te convida pra pensar sobre todas as sementes que você veio plantando. A Lua Cheia está chegando, é o período da colheita, você vai colher o que? Hoje é um dia pra você acessar a sua coragem interior e dar um novo passo em direção à sua realização profissional.

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Dia de reconciliações e conversas leves. Também está auspicioso para resolver com simplicidade aquilo que você sempre deixa pra depois. Dessa forma, você vai estar eficiente e querendo desenrolar tudo o que precisa pra iniciar a semana sem pendências!

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Confie no seu processo e no seu desenvolvimento pessoal. Transmita sua luz e bons pensamentos às pessoas ao teu redor. Ajude quem chegar até você, mas lembre-se de por suas prioridades na frente. Hoje suas emoções falarão alto e novas paixões podem surgir!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

É um dia para você expandir a sua consciência a respeito do seu trabalho. Se permita inovar e aperfeiçoar. Pense sobre seus próximos passos e por onde pode começar. Certamente você vai atrair admiradores, mas também invejosos, então não se deixe abalar por fofocas.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Comece a semana organizando suas ideias. O dia está propício à sua criatividade. Então é hora de organizar seus conhecimentos de modo a obter resultados satisfatórios ao longo dessa nova semana. Aliás, o dia também favorece a sua comunicação e raciocínio lógico.

HORÓSCOPO DO DIA DE CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Domingo tranquilo por aqui. Foque no teu bem-estar, coloque o skincare em dia pra começar a semana com muita energia! Leituras inspiradoras hoje irão trazer motivação para a sua nova semana. Assim sendo, cuidado com o estresse desnecessário, foque nas vibes boas do seu dia!

HORÓSCOPO DO DIA DE AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Com a lua transitando pelo teu signo hoje, é um dia de emoções exaltadas, tudo pode ficar muito intenso. É também um convite a ativar toda essa vontade de inovação fazendo suas atividades de uma forma diferente do que todo mundo está fazendo. Portanto, tente implementar novos hábitos no dia de hoje!

HORÓSCOPO DO DIA DE PEIXES – (20/02 – 20/03)

Então seus pensamentos podem estar agitados e até mesmo confusos no dia de hoje. Muitas ideias e ao mesmo tempo muitas preocupações. Não se sinta pressionado. Assem sendo, a dica é manter a calma e fazer aquilo que estiver ao seu alcance.