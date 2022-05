Horóscopo do dia: previsão para sábado, 7 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia de sábado, 07 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Áries, neste sábado é preciso agir, é preciso ser firme em suas escolhas. Tenha cuidado com o que muita gente fica te falando, tentando te influenciar, pois tantas opiniões podem tirar seu sono. É importante que você tome as rédeas da sua vida, escolhendo o que é bom para você.

Horóscopo de Touro

Se liberte um pouco das regras que você mesmo fica se auto impondo, taurino. Às vezes você perde muitas oportunidades por ficar preso demais em caixinhas convencionais da sua mente. Neste dia o universo te convida a explorar algo totalmente novo, começar uma nova aventura!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, muita cautela ao abusar do seu poder! Não é bacana você se achar superior à alguém ou ficar tentando manipular as pessoas por se achar mais inteligência em algo. Utilize do seu brilho, reconhecimento e autoridade de forma gentil e inspiradora para as pessoas ao seu redor.

Horóscopo de Câncer

Esse é um sábado onde aumentará a vontade de estar bem consigo mesmo, a autoestima, a generosidade, a confiança e o amor-próprio! Aposte na alegria, na brincadeira, na diversão, no prazer, e libere a criança livre e feliz que habita em você, câncer.

Horóscopo de Leão

A Lua ingressa no seu signo hoje pedindo para abusar da energia leonina que habita em você! Se ame, confie no seu potencial, mostre todo seu brilho pessoal para o mundo, leão. Cuide de você, nutra suas emoções. Esse é um dia onde a criatividade também estará aflorada, aproveite.

Horóscopo de Virgem

Virgem, cerque-se de pessoas que preencham sua alma. Momento para boas conversas, bons diálogos, boas compras e de todos aqueles pequenos prazeres. É a simplicidade de estar rodeado daqueles companheiros de jornada que chamamos de amigos.

Horóscopo de Libra

Lua e Vênus se encontram no céu, isso traz uma delicadeza maior para seu dia e seus momentos. Fica evidenciado neste sábado o encontro entre pessoas que se amam. Permita-se amar, permita-se acarinhar, permita-se afagar os amores de sua vida, libra.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, algo novo está prestes a chegar na sua vida. Isso será transformador. Todo seu esforço vai valer a pena. Talvez, no momento do perrengue, você não enxergue a luz no fim do túnel, porém ela está lá, mais próxima do que você imagina. Portanto, continue caminhando, confiante e de cabeça erguida!

Horóscopo de Sagitário

Nesse sábado é preciso ter cuidado com certo egocentrismo, sagitariano, pois você pode acabar por magoar alguém muito especial. Tenha cautela ao falar alguma coisa ou fazer algo que favoreça apenas você! É preciso empatia e solidariedade nesse dia. Se alguma situação te decepcionar, não reaja no impulso. respire fundo!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, esse momento pede observação, questões mal resolvidas podem voltar à tona, qualquer coisa pode ser um gatilho, pois elas estão permeando o inconsciente. Fique atento aos sinais e você evitará reações desproporcionais. Cuidado com a intensidade do momento, não seja tão extremista ou radical.

Horóscopo de Aquário

É tempo de deixar para trás aquilo que te machuca, que te destrói por dentro. Cuidado para não ficar, eternamente, passando pano para algumas situações ou pessoas que te fazem mal, aquariano. O momento favorece uma mudança profunda, porém desafiadora. Se joga, vira o jogo.

Horóscopo de Peixes

A alquimia que acontece hoje entre Júpiter e Lua faz tudo parecer muito excitante. Ela traz para esse dia de sábado um brilho, uma pitada de fantasia e uma dose de liberdade! Uma vontade de avançar, de progredir e de ir além. O sabor doce da vida lhe permeia.