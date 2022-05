Horóscopo semanal, 16 de maio a 22 de maio: previsões dos signos

Horóscopo semanal para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para 16-21 de maio de 2022.

Áries – Horóscopo semanal

O horóscopo diz que esta semana trará muita fortuna para você. Você precisará trabalhar em seus objetivos profissionais esta semana, pois muito trabalho estará alinhado para você. Certifique-se de não perder seu tempo esta semana, pois você tem a sorte de fazer um grande progresso na frente pessoal e profissional. No caso de raiva, você pode querer se comportar de forma precipitada e impulsiva esta semana. No entanto, diz-se que você mantém sua mente nessa posição e pensa durante a noite. Você pode se comunicar e deve usar isso a seu favor. Para aliviar a tensão, pratique qualquer esporte ousado que você goste, mas evite se envolver em prazeres vazios, como assistir televisão ou filmes esta semana.

Touro

O horóscopo diz que é provável que você incorra em alguns gastos significativos esta semana, mas apenas porque quer, não porque é obrigado. Você pode estar ocupado esta semana. Não machuque as pessoas que o ofenderam um pouco com você em sua pressa. Mantenha um comportamento respeitoso e humilde. Novas possibilidades estão no horizonte. Eles serão atraídos para você por causa de suas boas ações. Faça um esforço para ser paciente esta semana.

Gêmeos

O horóscopo diz que você vai aproveitar esta semana depois de muitas semanas de trabalho duro e desafios. Esta é a semana para você sentar, relaxar e ver seu trabalho duro trazer grandes resultados para você. Você será mais elogiado por seu pensamento original no trabalho. Você ganhará confiança e descobrirá uma nova fonte de renda. O negócio de sua família se beneficiará de seus esforços. As responsabilidades do seu trabalho atual serão expandidas e as dificuldades relacionadas à propriedade serão corrigidas. Esta semana é auspiciosa para comprar um novo imóvel. Você terá mais tempo para se relacionar com sua família. Se você estiver apaixonado, levará sua conexão a novas alturas e lidará com as adversidades enquanto comunica suas aspirações aos seus entes queridos. Você também será atraído pela caridade e pela espiritualidade. Não se preocupe muito.

Câncer – Horóscopo semanal

O horóscopo diz que esta semana você poderá fazer alguns investimentos significativos. Você está propenso a acelerar o procedimento e pular os estágios de avaliação e estratégia, potencialmente desperdiçando todos os lucros da nova oportunidade. Você deve seguir o conselho do seu consultor financeiro e levar o seu tempo. Esta semana, sua vida amorosa será maior do que nunca. Se você está tentando há muito tempo chamar a atenção de alguém, a sorte será seu cupido esta semana. Tente não apressar as coisas e viver o momento. Você tem muito tempo em suas mãos.

Leão

O horóscopo diz que esta semana você fará excelentes estratégias de negócios. Sua pesquisa e conhecimento valerão a pena para você. O único aspecto desta semana que está incomodando você é sua vida romântica. Esta vai continuar a ser uma semana tumultuada. Você involuntariamente desencadeou os medos de seu parceiro, que eles não poderão comunicar a você, resultando em um grande mal-entendido. O que você pode fazer do seu lado é tratá-los com gentileza, mesmo que você não entenda por que eles estão sendo desagradáveis ​​e distantes. Ajude seu cônjuge a expressar seus sentimentos fazendo perguntas e assegurando-lhe que você manterá a mente aberta aos pontos de vista deles. Esta semana, sua saúde estará em uma montanha-russa, mas será bastante leve.

Virgem

O horóscopo diz que você terá uma semana linda, relaxando e revigorando; você provavelmente visitará um spa ou sairá de férias esta semana. Você tem se esforçado muito e está valendo a pena. Não sinta remorso sobre como você gastou seu dinheiro esta semana. Após um longo período de esforço, você merece um merecido reconhecimento. Depois de muita deliberação, é mais provável que você dê um passo significativo com seu cônjuge esta semana. Você aprenderá muito sobre o passado de seu parceiro, o que só aumentará sua confusão sobre ele. Não deixe que seus pensamentos o dominem e façam com que você perca de vista o que precisa analisar e considerar para ter uma imagem clara do seu futuro.

Escorpião – Horóscopo semanal

O horóscopo diz que esta semana lhe trará muita prosperidade e boa saúde; você estará sorrindo e flutuando ao longo da semana, e sua vida amorosa o manterá nas nuvens. Esta semana, você pode se sentir como se estivesse no céu ou em férias que nunca terminam. Você deve tentar se encaixar em algumas atividades relacionadas à saúde, como exercícios ou ioga, para não se sentir tão cansado e exausto esta semana. Esta semana, você tem uma variedade de opções de entretenimento.

Sagitário

O horóscopo diz que esta semana você notará uma mudança benéfica em sua vida. Você tem tido muitos problemas ultimamente, e assim como você estava pensando em deixar seu emprego, sua carreira vai mudar para melhor. Felizmente, como você está mais espiritual esta semana, não ficará irritado ou deprimido se as coisas não saírem do seu jeito, o que é benéfico porque permite que você aprenda com seus erros e faça julgamentos mais realistas no futuro.

Capricórnio

O horóscopo diz que esta semana será definida por um início típico que rapidamente se torna caótico. Os dois primeiros dias da semana serão usados ​​para aumentar seu conhecimento. Algo novo em sua vida despertará seu interesse. Você será capaz de obter novos bens. Os resultados refletirão o trabalho duro que você fez nos últimos dias, mas se você continuar assim, esta semana será bastante chata para você. Você terá muito tempo livre e quase nada para fazer porque seu negócio está prosperando graças ao trabalho de terceirizados, então você só precisará dedicar um pouco de tempo e atenção a ele.

Aquário – Horóscopo semanal

O horóscopo diz que esta semana, sua energia carismática impressionará um novo prospect, resultando em receitas significativas para sua empresa. Esta semana permitirá que você faça alguns investimentos significativos. Você está propenso a acelerar o procedimento e pular os estágios de avaliação e estratégia, potencialmente desperdiçando todos os lucros da nova oportunidade. Você deve seguir o conselho do seu consultor financeiro e levar o seu tempo. Gerenciar uma quantia tão grande de dinheiro tem o potencial de fazer ou quebrar você. Ao longo da semana, sua vida amorosa será extremamente desconcertante; seu cônjuge parecerá muito atencioso e afetuoso, mas se tornará distante assim que você mencionar seu futuro juntos ou der o próximo passo em seu relacionamento.

Peixes

O horóscopo diz que você tem uma semana fantástica pela frente. Você terá várias oportunidades para demonstrar seu valor no trabalho, o que pode levar a uma promoção esta semana. Se você está solteiro esta semana, Vênus está do seu lado. Esta semana, você e seu parceiro embarcarão em atividades emocionantes. Você e seu amigo irão progredir para o próximo nível. Você sentirá uma mudança positiva em suas emoções, o mundo parecerá mais bonito do que nunca e você estará no topo da vida.