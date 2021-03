Seu horóscopo semanal de 29 de março a 3 de abril de 2021

Este horóscopo semanal de 29 de março a 3 de abril de 2021 traz energias celestiais que servem como um chamado para despertar para que todos vivamos conscientemente e em harmonia com os outros. Tentaremos entender os motivos e sentimentos daqueles com quem nos importamos, e faremos isso sem julgamento.

Esta é uma semana onde encontraremos clareza e coragem para superar os bloqueios que antes nos impediam de fazer mudanças em nossas vidas românticas porque, uma vez que percebemos que ter dúvidas faz parte do processo, eles não têm mais o poder de nos impedir.

Agora é a hora de dar e receber amor. Abra seu coração para todas as possibilidades que estão reservadas para você. Por “Your Tango.

Horóscopo semanal de Áries

Há um certo nível de empolgação em torno do quão desconfortável você tem se sentido ultimamente em seu relacionamento atual ou mesmo na abordagem para encontrar o amor.

Isso é aumentar a consciência e a confiança sobre o que precisa mudar em sua vida romântica e abraçar a verdade que surge.

Você ainda pode estar trabalhando no ‘como’, mas certamente está enfrentando a realidade esta semana com a decisão de que agir não é mais uma questão de se, mas apenas quando.

Horóscopo semanal de Touro

Esta parece ser uma daquelas semanas em que você pode sentar-se em silêncio e observar o caos se desenrolar ao seu redor. Apenas tente não ficar muito convencido porque sua hora está chegando, mas por agora, esta é uma daquelas semanas em que você encontrará um pouco de paz no processo.

Esta semana é quase como o olho da tempestade. Se você tem se sentido atraído em diferentes direções, os próximos dias podem ter uma pausa , mas isso não significa que acabou completamente. Use esse tempo para descansar e se concentrar em onde você ainda está segurando, porque é provável que você seja solicitado a deixar ir.

Horóscopo semanal de Gêmeos

As coisas podem acontecer muito rápido esta semana, apenas certifique-se de que seus pés estão no chão durante o processo e que você não está se movendo tão rapidamente que não percebe para onde está indo.

Você está animado para agir sobre um interesse romântico há algum tempo e enquanto parece que está recebendo luz verde; você ainda precisa proceder com cautela.

Isso vem na forma de lembrar que, desta vez, você deveria estar agindo de forma diferente; portanto, dê a si mesmo e ao seu novo parceiro tempo para descobrir o que isso significa. O progresso lento geralmente nos leva mais longe no longo prazo.

Horóscopo semanal de Câncer

Há quase um nível feliz de ocupação ao seu redor esta semana, enquanto você ativamente faz mudanças em sua casa, quer você compartilhe ou não com um parceiro.

Isso pode estar se sentindo mais conectado ao seu espaço e querendo que ele seja uma representação de você, mas também há essa agitação dentro de você que sabe que a mudança está chegando, então é quase como se houvesse alguns preparativos inconscientes acontecendo agora.

Preste atenção ao seu redor. Os sinais virão fortes e rápidos . Se você já está em um relacionamento, não se surpreenda se esta for uma grande semana para mover as coisas para o próximo nível, e se solteiro, confie em si mesmo, mesmo que o amor chegue inesperadamente.

Horóscopo semanal de Leão

Você está se sentindo um pouco mais sério esta semana, mesmo beirando a depressão emocional. Infelizmente, você tende a romantizar os relacionamentos enquanto está neles, então, quando algo acontece e você vê as coisas como elas realmente são, você rapidamente fica desanimado.

É provável que você esteja vendo que o que achou perfeito é algo que parece um pouco (ou muito) desequilibrado esta semana. Embora talvez as verdades estejam surgindo para ajudá-lo a reajustar suas velas, você também pode precisar trabalhar com um parceiro específico.

Incrível não acontece simplesmente, não importa o quão grande seja a conexão.

Virgem

Há uma paz ao seu redor esta semana, enquanto você espera ativamente pelo que vem por aí. Esta não é a energia do exagero, como às vezes você pode ser sugado, mas a delicadeza de confiar na sua intuição quando ela diz que o que você queria e precisava já está a caminho.

Você se preparou bastante para esta próxima fase de sua vida e isso inclui seu setor de relacionamento . A única coisa a ter em mente nesta semana é que geralmente existe uma linha tênue entre paz e complacência.

Não se esqueça de que mesmo a inação é na verdade uma ação e que cabe a você tirar o máximo proveito dela, especialmente sabendo que tudo está prestes a mudar.

Libra

Nem sempre é divertido e divertido ter nossa Lua Cheia anual como você pode estar sentindo esta semana, especialmente quando torna impossível ignorar algo que você tem feito o seu melhor para fazer exatamente isso.

Esta semana provavelmente parecerá que você está um pouco inseguro sobre o que fazer agora, o que também pode incluir se seus sentimentos e pensamentos são confiáveis ​​ou não.

O trabalho para você reside em por que só porque algo não funciona como você pensou que significaria que você estava errado por tentar. Nem tudo na vida fará sentido, às vezes aceitando que realmente nos permite aceitar a nós mesmos mais profundamente. Aprenda a encontrar gratidão pelo que não deu certo.

Escorpião

Como um signo do zodíaco que se sente confortável em ir fundo, tanto consigo mesmo quanto com os outros, você não tem problemas em atravessar a escuridão da humanidade ou mesmo da realidade.

Você pode ver e sentir a verdade com bastante facilidade, mas muitas vezes opta por ignorá-la. Quer isso signifique saber que algo precisa mudar ou continuar a ter esperança de que, eventualmente, mude.

Há um espaço que você geralmente já sabe tudo o que precisa saber para agir, mas você o ignora, muitas vezes tentando pintá-lo de forma diferente ou querendo atrasar as mudanças que viriam dele.

Esta semana tornará impossível fazer isso, mas você está pronto para subir de nível, vá devagar e lembre-se que se não for construído na verdade, eventualmente ele irá desmoronar.

Sagitário

Você quer tanto que pode praticamente prová-lo esta semana, enquanto se aproxima ainda mais das mudanças há muito esperadas. Mas há um outro lado de sua empolgação com o que está por vir: sua própria visão de si mesmo e seus medos sobre o que você chamaria de “bagunçar tudo” de novo.

A realidade de que você é o seu pior crítico não lhe escapa, mas às vezes também não torna as coisas mais fáceis. O que você precisa se perguntar é por que está se punindo com base no que não sabia e não aprendeu.

A semana que se segue tem muitas oportunidades de fazer as coisas de maneira diferente, se você decidir aproveitá-las.

Capricórnio

Como você se vê é o que cria a vida que você vive. Como alguém que tem uma base tão lógica, você costuma passar muito tempo se concentrando em configurar as coisas externamente; o trabalho, a casa, o relacionamento que você esquece tem que começar primeiro internamente.

Segundo o Horóscopo semanal, esta é a base de que você precisa e por que as coisas muitas vezes desmoronam, porque nada dura se for construído em um terreno instável.

Esta semana você será desafiado a reconstruir seus próprios alicerces , e embora possa parecer que você pode ter uma segunda chance em um relacionamento particular, não negligencie o seu próprio e não tenha medo de se colocar em primeiro lugar porque isso faz parte do equilíbrio de criar aquela bela vida do lado de fora.

Aquário

Parece que não há nada além de luzes verdes pela frente nesta semana para você. Você está no topo do mundo e, embora muitas vezes isso venha com um “mas”, esta semana não vem.

Este é o momento de você abrir as asas que gastou tanto tempo construindo e não duvidar quando tiver a sensação de que está destinado a voar. O único desafio que você pode encontrar é daqueles ao seu redor que podem tentar sobrecarregá-lo com suas dúvidas.

Você aprendeu o suficiente sobre si mesmo e seus limites para contornar isso com bastante facilidade, apenas certifique-se de não se esquecer de que aprendeu este momento e a capacidade de ser livre. O que achou do seu Horóscopo semanal?

Peixes

O Horóscopo semanal indica que um dos maiores desafios que você enfrentará é aceitar e receber o que você sempre sonhou. Nesse caso, muitas vezes você pode ser o seu próprio bloqueio, não porque duvide de seu valor ou capacidade de receber, mas porque tem tanto medo de perder o que é mais importante para você.

Mas não podemos viver a vida com medo de deixar entrar o que queremos, porque temos medo de perdê-lo.

No início da semana, você provavelmente estará muito ciente do que precisa mudar internamente para poder entrar na próxima parte de sua vida.

Nada é uma garantia, nem mesmo o amor, mas isso nunca é uma razão para não ir totalmente ou abrir seu coração o máximo que puder para receber. O que deve durar para sempre, sempre durará.

Acompanhe tudo sobre horóscopos no DCI