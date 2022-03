Mãe de Gloria Groove: Gina Garcia foi backing vocal do Raça Negra

Cantoras já se apresentaram juntas no palco do Domingão (à esquerda) - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@ginagarciasinger

Gloria Groove não é a primeira artista na família, a vencedora do Show dos Famosos 2021 cresceu assistindo a mãe nos palcos do mundo da música, em que acompanhava um grande grupo musical brasileiro, o Raça Negra. Afinal de contas, quem é a mãe de Gloria Groove? Conheça Gina Garcia!

Quem é a mãe de Gloria Groove?

A mãe de Gloria Groove se chama Gina Garcia e é cantora profissional há mais de 30 anos. A paulista é conhecida por ser backing vocal do grupo Raça Negra, além de somar trabalhos solos e também ao lado de Groove.

A carreira da mãe de Gloria Groove na música começou no final dos anos 80, quando ela já tinha 27 anos de idade. Tudo começou porque seu padrinho a indicou para uma vaga de cantora em uma casa de show de São Paulo, desde então, a artista nunca mais parou. Antes disso, Gina já havia trabalhado em bancos e corretoras de valores.

Mas Gina não caiu de paraquedas no mundo da música, a cantora vem de uma família de artistas. O pai de Gina era pianista e sua mãe era do circo. O avô da cantora também era músico.

Durante 5 anos, desde que conseguiu seu primeiro trabalho como cantora profissional, a mãe de Gloria Grove se apresentou em casas de show da cidade de São Paulo, até que conheceu o grupo Raça Negra. Em 1993, Gina passou a ocupar um espaço no time de backing vocal do grupo e desde então tem trabalhado com a banda.

De acordo com o Linkedin e o Instagram de Gina, ela também trabalha com outros artistas. Em fevereiro de 2022, Gina se apresentou como banking vocal em Paraty, ao lado do cantor panamenho Alexander Gligo.

Parceria na música

Gloria Grove já gravou uma música ao lado da mãe, Gina e Gloria lançaram Incondicional em maio de 2020. No videoclipe da música, Gloria Grove e a mãe aparecem em imagens desde a infância. No começo do vídeo, a narração de Gina fala sobre carinho: “agora então permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor”.

Além disso, em 2022, a dupla cantou lado a lado no palco do Domingão com Huck. Depois de Gloria Groove apresentar as canções Vermelho, A Queda e Leilão, a drag queen foi surpreendida com a presença da mãe no palco. Em seguida, foi realizada uma homenagem no programa, ao mostrar a história de ambas, e então as duas cantaram Hero, da cantora norte-americana Mariah Carey.

Gloria Groove é drag queen mais ouvida do Spotify

Gloria Groove se tornou a drag queen mais ouvida do mundo no Spotify no final de 2021. Na ocasião, Gloria chegou aos 4 milhões de ouvintes mensais e ultrapassou Pablo Vittar, que somava pouco mais de 3 milhões e o norte-americano RuPaul, que tinha mais de 1 milhão de ouvintes por mês no streaming.

Atualmente, Gloria aumentou ainda mais seus números na plataforma de música e soma 6,3 milhões de ouvintes mensais. Já Pablo Vittar está com 3,6 milhões e RuPaul possui 1,3 milhão.

Assista o videoclipe de Incondicional, em que Gloria Groove canta ao lado da mãe:

