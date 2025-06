Messi joga? Onde assistir o jogo do PSG x Inter Miami neste domingo

O Inter Miami jogará uma das partidas mais aguardadas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 quando enfrentará o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, no domingo, 29, nas oitavas de final. Esta será a primeira vez que Lionel Messi jogará contra seu antigo clube desde que saiu para se juntar ao Inter Miami em 2023.

Horário do PSG x Inter Miami

Os fãs podem assistir o jogo do Mundial de Clubes entre inter Miami e PSG a partir das 13h, pela TV Globo, Sportv, DAZN e CazéTV. O jogo acontece no Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, GA.

Por conta destes dois jogos, a TV Globo não vai exibir neste domingo a ‘Temperatura Máxima’ e ‘Campeões de Bilheteria’.

CazeTV

O canal do Casimiro no Youtube fará transmissão ao vivo, com comentários do streamer e convidados sobre as partidas. Veja como assistir:

Abra o site do Youtube ou aplicativo

Pesquise pelo canal Casé TV

Entre no vídeo ao vivo do jogo e assista

SporTV

O SporTV, emissora de sinal fechado, pertencendo ao grupo Globo, também estará transmitindo os jogos da competição.

Globoplay

Para assistir a transmissão pelo Globoplay é preciso apenas ter uma conta na plataforma da Globo, no entanto, esse cadastro é feito de forma gratuita. Veja como acompanhar os jogos, após fazer sua inscrição no site.

Acesse o site Globoplay ou abra o aplicativo da plataforma

Clique em “Agora na TV”

Entre em sua conta com e-mail e senha

DAZN

O aplicativo DAZN pode ser sincronizado nos dispositivos móveis da Apple e Android, tablets, videogames como o Playstation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S, e plataformas de TV e streaming Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Roku, aparelhos smartv da LG, Sony, Samsung, Panasonic, Toshiba, Hisense, Phillips, Vizio, Vestel e Sharp.

Se preferir, pode simplesmente sincronizar a sua conta no www.dazn.com pelo navegador do computador. No celular, baixe o aplicativo DAZN no Android ou iOS de graça e insira a sua conta de assinante.

Messi joga hoje no Mundial de Clubes?

Lionel Messi estará na frente e no centro, como sempre, enquanto o Inter Miami enfrenta seu antigo clube, o PSG, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no domingo.

Todos os jogadores de destaque desempenharam um papel fundamental na classificação do Inter Miami para as oitavas de final, com Messi convertendo uma falta para vencer o Porto, Luis Suárez marcando um belo gol contra o Palmeiras e Sergio Busquets, um meio-campista sólido. O time de Javier Mascherano perdeu apenas um dos últimos oito jogos em todas as competições e, após um início lento na temporada de 2025, as coisas estão começando a dar certo.

A ausência de Ousmane Dembélé por lesão obviamente teve um grande impacto, mas a estrela do PSG está de volta aos treinos e pode estrear na competição neste jogo. Se ele não estiver em condições de ser titular, o PSG ainda tem muitos outros atacantes para preencher a lacuna, e será intrigante ver se Barcola será titular neste jogo ou se Gonçalo Ramos será o escolhido. O trio de meio-campistas é muito importante para o estilo de jogo do PSG, e seus laterais Hakimi e Mendes são o fator-x e tentarão avançar o máximo possível.