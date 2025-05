Melhores cidades estão em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal.

Um estudo elaborado pelo Instituto Imazon, divulgado em maio de 2025, listou quais são as cidades brasileiras com os melhores e piores índices de qualidade de vida. O Estado de Mato Grosso do Sul aparece duas vezes no ranking.

Cidades brasileiras com melhor qualidade de vida

Das 20 cidades listadas como as melhores para viver no Brasil, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, aparece em 13º lugar. A primeira posição é ocupada por Gavião Peixoto, município paulista com menos de 5 mil habitantes.

1º lugar – Gavião Peixoto (SP): índice 73,26

2º lugar – Gabriel Monteiro (SP): índice 71,29

3º lugar – Jundiaí (SP): índice 70,70

4º lugar – Águas de São Pedro (SP): índice 70,51

5º lugar – Cândido Rodrigues (SP): índice 70,26

6º lugar – Presidente Lucena (RS): índice 70,07

7º lugar – Luzerna (SC): índice 70,00

8º lugar – Pompéia (SP): índice 69,99

9º lugar – Nova Lima (MG): índice 69,91

10º lugar – Itupeva (SP): índice 69,90

11º lugar – Curitiba (PR): índice 69,89

12º lugar – Araraquara (SP): índice 69,64

13º lugar – Campo Grande (MS): índice 69,63

14º lugar – Barra Bonita (SP): índice 69,60

15º lugar – Ribeirão Preto (SP): índice 69,57

16º lugar – Jaguariúna (SP): índice 69,49

17º lugar – Adamantina (SP): índice 69,19

18º lugar – Votuporanga (SP): índice 69,14

19º lugar – Brasília (DF): índice 69,04

20º lugar – Louveira (SP): 69,01

Para chegar nesta resultado, o estudo calculou 57 indicadores, como acesso a comida, saúde, moradia, segurança, educação fundamental, vida saudável, contato com a natureza. Também foi levado em consideração se os habitantes destas localidades acesso ao ensino superior. Ao todo, foram estudados 5.570 municípios brasileiros.

Municípios com pior qualidade de vida

Quando o estudo indica os locais com pior nível de qualidade, a cidade de Japorã, em Mato Grosso do Sul, aparece em 12º lugar. O município de 31 anos tem pouco mais de 8 mil habitantes e fica no extremo sul do estado.

1º lugar – Uiramutã (RR): índice 37,59

2º lugar – Jacareacanga (PA): índice 40,04

3º lugar – Amajari (RR): índice 40,95

4º lugar – Bannach (PA): índice 40,99

5º lugar – Alto Alegre (RR): índice 41,07

6º lugar – Trairão (PA): índice 42,08

7º lugar – Pacajá (PA): índice 42,86

8º lugar – Portel (PA): índice 43,25

9º lugar – São Félix do Xingu (PA): índice 43,33

10º lugar – Anapu (PA): índice 43,39

11º lugar – Cumaru do Norte (PA): índice 43,55

12º lugar – Japorã (MS): índice 43,98

13º lugar – Uruará (PA): índice 44,19

14º lugar – Santa Rosa do Purus (AC): índice 44,25

15º lugar – Feijó (AC): índice 44,39

16º lugar – Santana do Araguaia (PA): índice 44,55

17º lugar – São João do Araguaia (PA): índice 44,57

18º lugar – Marajá do Sena (MA): índice 44,92

19º lugar – Peritoró (MA): índice 45,18

20º lugar – Santa Maria das Barreiras (PA): índice 45,18