Canadá revela o maior pacote de ajuda econômica desde a Segunda Guerra Mundial.

O governo federal do Canadá gastará 100 bilhões de dólares canadenses para dar o pontapé inicial na economia pós-pandemia do país.

De acordo com a ministra das Finanças, Chrystia Freeland, este é “o maior pacote de ajuda econômica para nosso país desde a Segunda Guerra Mundial”.

Contudo, os gastos levarão o déficit a um valor histórico de C$ 381,6 bilhões em março de 2021.

Assim, o amplo plano inclui ajudar os setores comerciais duramente atingidos durante a pandemia. Bem como realizar investimentos em lares de longa permanência e ajudar na distribuição de uma vacina de covid-19.

Canadá revela o maior pacote de ajuda econômica

O anúncio – a primeira atualização fiscal completa do governo liberal do Canadá desde o início da pandemia – ocorre no momento em que o país luta contra uma segunda onda de infecções por covid-19.

Além disso, o número de casos ativos no país mais do que dobrou somente em novembro.

De acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins, isso elevou o número total de infecções para mais de 376.000. Até agora, mais de 12.000 canadenses morreram.

“Quando o vírus estiver sob controle e nossa economia pronta para um novo crescimento, empregaremos um pacote de estímulo ambicioso”, a ser gasto nos próximos três anos, disse Freeland na Câmara dos Comuns na segunda-feira. Os gastos totalizarão 3-4% do PIB do Canadá.

Pacote de incentivo econômico

O plano fiscal promete C$ 1 bilhão para ajudar as províncias e territórios a melhorar o controle de infecção por covid-19 em instalações de cuidados de longo prazo.

Além disso, as indústrias que são vulneráveis ​​a paralisações econômicas como turismo, viagens e artes serão elegíveis para empréstimos comerciais de até C$ 1 milhão, com prazo de 10 anos.

E, para as famílias de renda média e baixa do Canadá, o pacote promete até $ 1.200 para cada criança com menos de 6 anos.

Um adicional de C$ 1 bilhão também será direcionado para acordos de vacinas. O Canadá garantiu sete contratos diferentes de compra de vacinas, o suficiente para que cada canadense receba 10 doses, gratuitamente.

Contudo, para pagar pelo plano expansivo, o Canadá verá seu maior déficit orçamentário desde a Segunda Guerra Mundial.