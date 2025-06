Navio com 3 mil carros pega fogo e é abandonado no Pacifico

O navio estava a caminho do México quando o incêndio começou no Pacífico

A Guarda Costeira dos EUA e embarcações civis resgataram 22 marinheiros na costa do Alasca depois que carros elétricos que eles transportavam pegaram fogo.

O navio Morning Midas, uma balsa roll-on-roll-off que transportava 3.000 veículos de Yantai, na China, para Lázaro Cárdenas, no México, está atualmente a cerca de 488 quilômetros ao sul de Adak, no Alasca, segundo a Guarda Costeira dos EUA. Os marinheiros da embarcação, operada pela Zodiac Maritime, com sede no Reino Unido, notaram o incêndio na madrugada de 4 de junho e não conseguiram conter as chamas.

O número exato de veículos a bordo do cargueiro de 182 metros, com bandeira da Libéria e operado por uma empresa britânica, foi confirmado em 3.048 veículos. Destes, 70 são veículos totalmente elétricos e 681 são veículos híbridos elétricos.

A tripulação emitiu um pedido de socorro e embarcou em botes salva-vidas. Navios mercantes próximos responderam e resgataram os marinheiros, segundo a Guarda Costeira. Agora, é provável que o navio continue queimando até que equipes especializadas de combate a incêndio cheguem e tentem conter o incêndio.

Enquanto a tripulação do Felicity Ace escapava em segurança, as autoridades deixaram o fogo se extinguir. As tentativas de rebocar o navio até o porto falharam e ele afundou no Atlântico, causando a perda de quase 4.000 veículos.