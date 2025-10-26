Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje x Palmeiras e escalação

Neste sábado, 26 de outubro, Cruzeiro e Palmeiras entram em campo pela 30ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, casa do Alviverde. O jogo será a partir das 20h30 (horário de Brasília), e contará com transmissão ao vivo. Os ingressos da partida estão esgotados.

Transmissão jogo do Cruzeiro e Palmeiras

O jogo do Cruzeiro hoje, 26, terá transmissão exclusiva e ao vivo do Premiere. Para assistir online, o torcedor pode acessar o Premiere através do serviço de streaming Globoplay. É necessário ser assinante do Premiere ou adquirir o pacote específico que inclui o canal. Após o login no Globoplay, vá à seção “Agora na TV” e selecione o canal Premiere para acompanhar a partida.

Abel Ferreira vive um momento de pura indecisão. O técnico sabe que não pode abrir mão do Brasileirão, mas também carrega o peso da decisão da próxima quinta-feira, quando o Palmeiras tentará o impossível: reverter a derrota por 3 a 0 diante da LDU e chegar à final da Libertadores. O dilema é grande. Abel precisa poupar para não perder ninguém por desgaste, mas também não pode enfraquecer o time num jogo que pode custar a liderança.

O desfalque certo é Piquerez, suspenso após a expulsão na rodada passada. Jefté assume a vaga. No meio-campo, há preocupação com Aníbal Moreno, que ainda sente um edema na panturrilha. Por outro lado, Abel ganha um reforço importante: Allan está liberado, após conseguir efeito suspensivo no STJD. A ideia é equilibrar forças e manter o elenco em ritmo, sem comprometer a decisão que se aproxima.

Provável escalação: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Raphael Veiga), Felipe Anderson (Sosa) e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

No Cruzeiro, o sentimento é de superação. A semana foi dura e deixou marcas. O atacante Marquinhos sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficará fora por cerca de sete meses. A notícia abalou o grupo, que promete entrar em campo com ainda mais garra para dedicar o jogo ao companheiro.

Leonardo Jardim tenta manter o foco e reorganizar a equipe, que ganha reforços importantes. O goleiro Cássio está de volta após cumprir o protocolo de concussão e reassume o posto no gol. Kaiki e Kaio Jorge também retornam depois de suspensão e devem começar jogando. O Cruzeiro busca equilíbrio para seguir firme na briga pelo topo e mostrar força mesmo com as baixas.

Time provável: Cássio; Kaiki, Villalba, Fabrício Bruno e William; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.