Os nomes mais diferentes do Brasil, segundo o IBGE

Sidelicia, Tetezinha e Querubim estão entre os menos comuns

Escrito por Anny Malagolini
Afilofio, Sidelicia e Yslana foram listas como parte da lista com nomes mais diferentes do Brasil, mostra o Censo de 2022. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 4 de novembro de 2025, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nomes com A

  • Abelly
  • Abicail
  • Abidenio
  • Abimaelson
  • Abinei
  • Abmario
  • Abrozio
  • Abao
  • Abeir
  • Abelarde
  • Abenizio
  • Abellen
  • Acas
  • Acenildes
  • Aciso
  • Aclebio
  • Aclei
  • Acleilton
  • Aclezio
  • Aclenia
  • Aclicio
  • Acquila
  • Acrinaldo
  • Acuncena
  • Adagilso
  • Adaida

Nomes com B

  • Bejair
  • Belizete
  • Bemjami
  • Benedinto
  • Benedoto
  • Benelice
  • Benesita
  • Beneta
  • Beniccio
  • Benilva

Nomes com C

  • Cenilva
  • Cenirio
  • Ceonir
  • Cerleia
  • Cerleide
  • Cerlos
  • Cervantes
  • Ceslso
  • Ceula
  • Cezilia

Nomes com E

  • Ediselmo
  • Ediuso
  • Edivanilso
  • Edivaudo
  • Edivison
  • Edizil
  • Edjefferson
  • Edlourdes
  • Edluza
  • Edmares

Nomes com F

  • Fortune
  • Fraceline
  • Fraciara
  • Fracielda
  • Fracineto
  • Fracisvaldo
  • Frailson
  • Franceliz
  • Francenildes
  • Franciclene

Nomes com H

  • Heiji
  • Heiny
  • Hekel
  • Helbi
  • Heleina
  • Helenison
  • Helenizio
  • Helianne
  • Helicia

Nomes com I

  • Ilaecio
  • Ilah
  • Ilalo
  • Ilanah
  • Ilato
  • Ilberlan
  • Ilceli
  • Ilcinea
  • Ildalene

Nomes com K

  • Katione
  • Katlei
  • Katlym
  • Katrinna
  • Katsuyo
  • Katye
  • Katyusse
  • Kauary
  • Kauemily

Nomes com M

  • Maissara
  • Makcilene
  • Makey
  • Makian
  • Malbia
  • Male
  • Malrinete
  • Malvi
  • Manacess

Nomes com R

  • Rainieri
  • Rainni
  • Raioney
  • Raiqueli
  • Rairys
  • Raiume
  • Raliene
  • Ralis
  • Rameses
  • Raminha

E quais os nomes mais comuns no Brasil?

Os nomes Maria e José continuam firmes como os mais frequentes no Brasil. Segundo o IBGE, Maria é o nome feminino mais comum, com 12,2 milhões de registros. Em seguida vêm Ana (3,9 milhões) e Francisca (661 mil).

No caso dos homens, José lidera com 5,1 milhões de brasileiros, seguido de João e Antônio. O estudo identificou mais de 140 mil nomes diferentes em todo o país.

Top 10 nomes femininos mais usados no Brasil

Maria — 12.224.470

Ana — 3.929.951

Francisca — 661.562

Julia — 646.299

Antonia — 552.951

Juliana — 536.687

Adriana — 533.801

Fernanda — 520.705

Marcia — 520.013

Patricia — 499.140

Top 10 nomes masculinos mais usados no Brasil

José — 5.141.822

João — 3.410.873

Antônio — 2.231.019

Francisco — 1.659.196

Pedro — 1.613.671

Carlos — 1.468.116

Lucas — 1.332.182

Luiz — 1.328.252

Paulo — 1.326.222

Gabriel — 1.201.030

Sobrenomes mais populares

O levantamento também trouxe, pela primeira vez, o ranking dos sobrenomes mais comuns do Brasil. Silva aparece isolado na liderança, seguido por Santos e Oliveira.

Esses três nomes mostram a força das famílias tradicionais e sua presença marcante em diferentes regiões do país.

Top 10 sobrenomes mais comuns no Brasil

Silva — 34.030.104 pessoas

Santos — 21.367.475

Oliveira — 11.708.947

Souza — 9.197.158

Pereira — 6.888.212

Ferreira — 6.226.228

Lima — 6.094.630

Alves — 5.756.825

Rodrigues — 5.426.540

Costa — 4.861.083

