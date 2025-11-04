Os nomes mais diferentes do Brasil, segundo o IBGE
Sidelicia, Tetezinha e Querubim estão entre os menos comuns
Afilofio, Sidelicia e Yslana foram listas como parte da lista com nomes mais diferentes do Brasil, mostra o Censo de 2022. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 4 de novembro de 2025, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Nomes com A
- Abelly
- Abicail
- Abidenio
- Abimaelson
- Abinei
- Abmario
- Abrozio
- Abao
- Abeir
- Abelarde
- Abenizio
- Abellen
- Acas
- Acenildes
- Aciso
- Aclebio
- Aclei
- Acleilton
- Aclezio
- Aclenia
- Aclicio
- Acquila
- Acrinaldo
- Acuncena
- Adagilso
- Adaida
Nomes com B
- Bejair
- Belizete
- Bemjami
- Benedinto
- Benedoto
- Benelice
- Benesita
- Beneta
- Beniccio
- Benilva
Nomes com C
- Cenilva
- Cenirio
- Ceonir
- Cerleia
- Cerleide
- Cerlos
- Cervantes
- Ceslso
- Ceula
- Cezilia
Nomes com E
- Ediselmo
- Ediuso
- Edivanilso
- Edivaudo
- Edivison
- Edizil
- Edjefferson
- Edlourdes
- Edluza
- Edmares
Nomes com F
- Fortune
- Fraceline
- Fraciara
- Fracielda
- Fracineto
- Fracisvaldo
- Frailson
- Franceliz
- Francenildes
- Franciclene
Nomes com H
- Heiji
- Heiny
- Hekel
- Helbi
- Heleina
- Helenison
- Helenizio
- Helianne
- Helicia
Nomes com I
- Ilaecio
- Ilah
- Ilalo
- Ilanah
- Ilato
- Ilberlan
- Ilceli
- Ilcinea
- Ildalene
Nomes com K
- Katione
- Katlei
- Katlym
- Katrinna
- Katsuyo
- Katye
- Katyusse
- Kauary
- Kauemily
Nomes com M
- Maissara
- Makcilene
- Makey
- Makian
- Malbia
- Male
- Malrinete
- Malvi
- Manacess
Nomes com R
- Rainieri
- Rainni
- Raioney
- Raiqueli
- Rairys
- Raiume
- Raliene
- Ralis
- Rameses
- Raminha
E quais os nomes mais comuns no Brasil?
Os nomes Maria e José continuam firmes como os mais frequentes no Brasil. Segundo o IBGE, Maria é o nome feminino mais comum, com 12,2 milhões de registros. Em seguida vêm Ana (3,9 milhões) e Francisca (661 mil).
No caso dos homens, José lidera com 5,1 milhões de brasileiros, seguido de João e Antônio. O estudo identificou mais de 140 mil nomes diferentes em todo o país.
Top 10 nomes femininos mais usados no Brasil
Maria — 12.224.470
Ana — 3.929.951
Francisca — 661.562
Julia — 646.299
Antonia — 552.951
Juliana — 536.687
Adriana — 533.801
Fernanda — 520.705
Marcia — 520.013
Patricia — 499.140
Top 10 nomes masculinos mais usados no Brasil
José — 5.141.822
João — 3.410.873
Antônio — 2.231.019
Francisco — 1.659.196
Pedro — 1.613.671
Carlos — 1.468.116
Lucas — 1.332.182
Luiz — 1.328.252
Paulo — 1.326.222
Gabriel — 1.201.030
Sobrenomes mais populares
O levantamento também trouxe, pela primeira vez, o ranking dos sobrenomes mais comuns do Brasil. Silva aparece isolado na liderança, seguido por Santos e Oliveira.
Esses três nomes mostram a força das famílias tradicionais e sua presença marcante em diferentes regiões do país.
Top 10 sobrenomes mais comuns no Brasil
Silva — 34.030.104 pessoas
Santos — 21.367.475
Oliveira — 11.708.947
Souza — 9.197.158
Pereira — 6.888.212
Ferreira — 6.226.228
Lima — 6.094.630
Alves — 5.756.825
Rodrigues — 5.426.540
Costa — 4.861.083