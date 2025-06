Vem mais frio? Que dia começa o inverno de 2025

No dia 20 de junho, quinta-feira, damos boas-vindas ao inverno no Brasil e é esperada queda dos termômetros em boa parte do país. Para algumas regiões, a estação mais fria do ano começou mais cedo. A nova estação começa às 23h42 e termina em 22 de setembro de 2025, com o equinócio da primavera.

Previsão do tempo para o inverno em junho

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de junho de 2025, início do inverno, indica chuvas acima da média nas porções norte e leste da Região Nordeste, no norte da Região Norte e no Rio Grande do Sul. Já no interior do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, sul da Amazônia, Paraná e Santa Catarina, os volumes de chuva devem variar entre a média climatológica e valores abaixo da média.

No Nordeste, espera-se que áreas como o norte do Maranhão, Piauí, Ceará e a faixa entre a Paraíba e Sergipe tenham acumulados superiores a 80 mm, enquanto o interior da região deve registrar volumes abaixo de 60 mm, com possibilidade de dias consecutivos sem chuva.

Na maior parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas devem ficar próximas à média histórica, com volumes inferiores a 100 mm. Em Mato Grosso do Sul e São Paulo, a tendência é de precipitações entre 30 mm e 80 mm, podendo ficar ligeiramente abaixo dessa faixa. No Sul do país, o Paraná e Santa Catarina devem ter chuvas próximas ou abaixo da média, com volumes inferiores a 180 mm, enquanto o Rio Grande do Sul pode registrar acumulados acima da média, ultrapassando os 140 mm ao longo do mês.

Quanto às temperaturas, a tendência é de que fiquem acima da média em grande parte do país. No entanto, nas regiões Norte e Nordeste, os valores devem se manter dentro da normalidade, variando entre 25°C e 28°C.

No centro-sul do Brasil, mesmo com a tendência de temperaturas acima da média, os termômetros devem marcar abaixo de 20°C em áreas como o centro-sul de Minas Gerais, leste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em locais de maior altitude nas regiões Sul e Sudeste, a entrada de massas de ar frio poderá provocar quedas acentuadas, com temperaturas que podem chegar abaixo dos 15°C.