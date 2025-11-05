Notícias

Que horas a superlua vai aparecer hoje, a mais brilhante do ano

Superlua pode ser vista a olho nu nesta quarta-feira em todo o Brasil

Escrito por Anny Malagolini
superlua Foto: aororak/ Getty Images

A lua cheia de novembro anuncia um espetacular show de luzes naturais, com a maior superlua de 2025 surgindo no céu nesta quarta-feira, 5 de novembro. Conhecida também como Lua do Castor ou Lua da Geada, surge hoje, marcando a maior e mais brilhante lua cheia de 2025.

Horário da superlua e o que é

Ao pôr do sol de 5 de novembro, olhe para o horizonte para ver o disco lunar totalmente iluminado brilhar intensamente no céu noturno, próximo às estrelas da constelação de Áries. No Brasil, o espetáculo poderá ser visto a partir das 18h45 (horário de Brasília).

A Lua parecerá maior quando estiver próxima do horizonte e poderá adquirir uma tonalidade amarelo-alaranjada, devido à dispersão dos comprimentos de onda mais azuis da luz refletida pelas partículas da atmosfera terrestre.

O que é uma superlua?

A lua nova ocorre quando a Lua (em sua órbita mensal ao redor da Terra) passa mais ou menos entre o Sol e a Terra. A lua cheia ocorre quando a Lua (em sua órbita mensal) está no lado oposto da Terra em relação ao Sol. E o perigeu – palavra derivada das raízes “peri”, que significa próximo , e “geo” , que significa Terra – é o ponto da Lua mais próximo da Terra em um determinado mês.

Assim, a lua nova ou cheia coincide aproximadamente com o perigeu várias vezes por ano. Quando isso acontece, na linguagem da cultura popular, temos uma superlua .

Qual a origem do termo superlua? Como é usado hoje, o termo superlua foi cunhado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979. De acordo com a definição de Nolle, uma lua cheia ou lua nova é considerada uma superlua quando está a menos de 90% do seu ponto mais próximo da Terra. No entanto, diferentes sites calculam as superluas de maneiras distintas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

