Quem é o Padre Patrick e por que ele está na CPI das Bets

Após os influencers Virgínia Fonseca e Rico Melquíades participarem da CPI das Bets, uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga escândalos envolvendo casas de apostas, o padre Patrick Fernandes também foi chamado nesta quarta-feira, 21. Mas o envolvimento sacerdote não tem a ver com o jogo ou publicidade, mas sim com testemunhos de fieis que se viciaram nas apostas.

Quem é Padre Patrick Fernandes?

O Padre Patrick Fernandes, 37 anos, virou um sucesso nas redes sociais com a divulgação de vídeos cheios de bom humor para atrair fieis, e assim viralizou. Só no Instagram, o sacerdote tem mais de 6,6 milhões seguidores.

Patrick é natural de Santo Antônio do Canaã, no Espírito Santo, e hoje está na Paróquia São Sebastião, na cidade de Parauapebas, no Pará – onde mora desde a infância. Aos 25 anos iniciou oficialmente sua vida religiosa.

E sabendo que seu conteúdo tem o poder de alcançar milhares de pessoas, o padre decidiu jogar luz sobre o problema das Bets e gravou um vídeo comentando os prejuízos que as apostas causam nas famílias, com base em histórias reais que escutou na igreja. “Escuto pessoas destruídas, tomadas por esses joguinhos. Eu sei o estrago que está fazendo na vida de tantas famílias”, disse o padre no vídeo que o levou a ser chamado pela CPI das Bets.

Na comissão, em Brasília, o padre reforçou sua opinião contra os jogos e a divulgação. “Eu não conheço ninguém que ficou rico jogando. Quem fica rico é quem divulga”, criticou.

“Quando eles querem entretenimento, eles pegam os jatos deles e vão viajar. Eles não se divertem jogando o joguinho. A gente precisa jogar luz nisso.”