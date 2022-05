Resultado da Dupla Sena 2364: sorteio desta terça, 10 de maio

A realização dos sorteios da Dupla Sena são marcados para os dias de terça, quinta e sábado sempre no horário das 20h. Neste dia 10 de maio, uma terça-feira, ocorre mais um concurso do sorteio. Neste texto, você irá acompanhar o resultado da Dupla Sena 2364.

Então, não perca tempo e comece a conferir as dezenas premiadas. O prêmio de hoje está acumulado, pois ninguém acertou no último sábado. A quantia já chega a R$ 2 milhões.

Veja aqui o resultado da Dupla Sena

Você pode ter ganho um dinheirão e ainda não sabe. Para isso, pegue o bilhete onde contém sua aposta e anote agora o resultado da Dupla Sena 2364, disputada nesta terça: os números premiados serão divulgados em breve.

1º sorteio da Dupla Sena: 15-18-30-35-40-49

2º sorteio da Dupla Sena: -05-24-30-45-48-50

Premiação

O prêmio entregue aos acertadores da Dupla Sena é o equivalente a 43,35% da arrecadação total do concurso em questão. O montante, porém, acaba sendo bastante fatiado entre cada grupo de jogadores. A regra segue o número de acertos correspondentes a cada um. Sendo assim, para o primeiro sorteio a divisão é feita da seguinte forma:

30% são fracionados entre os acertadores de 6 números,

10% são fracionados entre os acertadores de 5 números,

8% são fracionados entre os acertadores de 4 números,

4% são fracionados entre os acertadores de 3 números;

Já no bloco dos jogadores que pontuam acertos no segundo sorteio, a distribuição é diferente. Veja como fica:

11% são destinados aos acertadores de 6 números,

9% são destinados aos acertadores de 5 números,

8% são destinados aos acertadores de 4 números e, por fim,

4% são destinados aos acertadores de 3 números;

É importante destacar que se ocorrer ausência de ganhador em qualquer faixa de premiação, o dinheiro arrecadado é acumulado para o concurso seguinte.

Dupla Sena de Páscoa

Outra arrecadação feita nos sorteio da Dupla Sena, é guardada para uma data comemorativa. Um percentual de 16% fica acumulado para a 1ª faixa do 1º sorteio (de seis dezenas acertadas) do próximo concurso especial.

Com premiação especial no Sorteio da Dupla Sena de Páscoa, o concurso premiou neste ano três apostadores no último dia 16 de abril, sábado anterior à celebração do feriado de Páscoa. Como o prêmio estava acumulado em mais de R$ 32 milhões, cada sortudo levou para casa mais de R$ 10,7 milhões. Os bilhetes premiados foram das cidades de Santos, em São Paulo, Barra do Choca, na Bahia, e Governador Valadares, em Minas Gerais.

Caso você ainda tenha que conferir resultados passados da Dupla Sena, acesse a página deste sorteio no site do DCI.