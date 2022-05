Resultado da Quina 5850 de hoje, quarta, 11 de maio

Assim como a Lotofácil, a Quina é um dos sorteios das Loterias Caixa com concursos recorrentes, de segunda a sábado. Nesta quarta-feira, 11 de maio, chegou a vez do terceiro certame da semana e, aqui neste texto, você acompanha o resultado da Quina 5850.

Sem vencedor no sorteio de ontem, terça-feira, o montante da premiação foi acumulado para o concurso de hoje, tornando o prêmio uma bolada de R$ 1,4 milhão. Então, cruze os dedos porque a sorte pode estar do seu lado desta vez.

Acompanhe o Resultado da Quina 5850

As cinco dezenas premiadas podem ser as que você jogou na sua aposta. Vamos conferir agora?

Números sorteados no Resultado da Quina 5850: divulgados em breve.

Se você foi o vencedor, parabéns! Caso não tenha sido, boa sorte nas próximas apostas.

Após ser contemplado no sorteio da Quina, o apostador tem um prazo limite para resgatar o prêmio conquistado. Seja nos casos de quem acertou duas, três, quatro ou até mesmo todas as cinco dezenas do concurso, o tempo de recolher o dinheiro é o mesmo. A Caixa Econômica Federal reserva um período de 90 dias para os jogadores irem buscar a premiação.

Onde receber o prêmio da Quina

Após marcar as dezenas que deseja no volante, o primeiro passo ao apostar em um sorteio das loterias Caixa é checar com cuidado os números sorteados. Feita esta checagem, o jogador que acertar entre duas e cinco dezenas premiadas já pode coletar alguma premiação.

No entanto, o local de recebimento nem sempre é o mesmo. Isso porque o fator determinante para isso é a quantia conquistada. Em linhas gerais, o que ocorre é uma determinação de um teto para o resgate em casas lotéricas credenciadas, onde valores de prêmio bruto de até R$ 1.903,98 podem ser recuperados.

Já os pagamento de quantias maiores do que essa, só podem ser realizados nas agências da Caixa. Ao chegar no local, será cobrado ao vencedor que mostre o comprovante de identidade original com CPF e recibo premiado com a aposta original. Em situações nas quais o dinheiro a ser recebido for acima de R$ 10.000,00, o pagamento fica programado para ocorrer em um prazo mínimo de dois dias úteis, contando a partir da data em que a pessoa foi até a agência da Caixa.

