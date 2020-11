Não houve acertador do resultado da Timemania de ontem (24), concurso 1567, e o prêmio acumulou para R$ 1,2 milhão. O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A Timemania concurso 1568, que pode entregar o prêmio de R$ 1,2 milhão, está previsto para quinta-feira (26). As apostas podem ser feitas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br).

Resultado da Timemania de ontem

O time e as dezenas sorteadas no resultado da Timemania de ontem foram: 29 32 34 36 47 67 79/ Time do Coração – Inter Limeira (SP).

Probabilidade de ganhar

A chance de ganhar na Timemania de ontem com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar o resultado do Timemania de ontem só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.