Resultado do Super Sete 244: concurso de hoje, segunda-feira (16/05)

Imagine acertar sete dezenas em um concurso da Caixa Econômica Federal. Agora imagine que essas dezenas devem estar nas colunas correspondentes, enumeradas de 1 a 7. Essa é a meta dos apostadores que tentam cravar o resultado do Super Sete 244 na noite desta segunda, dia 16 de maio.

E esta tem sido uma árdua tarefa nos últimos certames do Super Sete. Isso porque ninguém consegue acertar as sete dezenas há cerca de um mês e meio. A última vez que alguém faturou o prêmio máximo ocorreu em 1º de abril. Na época, o concurso era o de número 227.

De lá para cá, o valor da premiação vem acumulando sorteio após sorteio.

Acompanhe aqui o resultado do Super Sete 244

Se você fez sua aposta no Super Sete desta segunda, é chegada a hora de conferir se conseguiu quebrar a escrita dos últimos sorteios e ser o vencedor. Pegue o bilhete e confira então o resultado do Super Sete 244: em breve.

Coluna um:

Coluna dois:

Coluna três:

Coluna quatro:

Coluna cinco:

Coluna seis:

Coluna sete:

O concurso é promovido pelas Loterias Caixa três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas. O certame ocorre sempre às 20h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, em São Paulo.

A exibição é feita em tempo real, com transmissão na RedeTV e nas redes sociais da Caixa, como Facebook e Youtube. Interessado em assistir as bolas sendo lançadas no globo da sorte? Acompanhe abaixo: em breve.

Último sorteio do Super Sete

No último sorteio do Super Sete, na sexta-feira, 13 de maio, ninguém conseguiu acertar os sete numerais nas colunas exatas. Além disso, apenas três pessoas obtiveram seis acertos no volante – segunda faixa de premiação do certame. Assim, cada uma ganhou cerca de R$ 9 mil.

Com isso, o prêmio acumulou para esta segunda, dia 16. A quantia estimada a ser paga caso alguém acerte o resultado do Super Sete 244 é de R$ 1,5 milhão.

Se além do resultado do Super Sete 244 você tem interesse em acompanhar outros certames das Loterias Caixa, esse é o momento para navegar pela aba de sorteios aqui no DCI. Concursos como Mega-Sena, Lotofácil, Quina e muito mais você confere aqui.