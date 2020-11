Super Sete 14: ninguém acerta resultado e prêmio vai a R$ 4,4 milhões

O resultado da Super Sete 14 já saiu e não teve vencedores no prêmio principal nesta sexta-feira (4). O sorteio foi realizado no Espaço Loterias, em São Paulo, e os números sorteados foram 7-4-0-9-4-7-4. Como ninguém acertou os sete números, o prêmio acumulou em R$ 4,4 milhões para o próximo sorteio.

Segundo a Caixa, 4 apostas acertaram a Faixa 2, com seis números, e garantiram o prêmio de R$ 25.581,46 cada. As apostas ganhadoras são duas das cidades de Sorocaba e Pindamonhangaba, São Paulo, e duas da capital do Rio de Janeiro.

Em seguida, dando sequências as premiação, na Faixa 3, com cinco acertos, tiveram 120 apostas ganhadores, que garantiram R$ 1.218,16. Já na Faixa 4, com quatro acertos, tiveram 2.096 apostas ganhadoras, que faturaram o prêmio no valor de R$ 69,74.

E, por fim, na última faixa de premiações da Super Sete 14, com três acertos, tiveram 20.458 apostas ganhadoras. Quem acertou nessa faixa garantiu o prêmio mínimo do sorteio, de R$ 5.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como receber os prêmios da Super Sete 14?

O prêmio de valor inferior a R$ 1.332,78 pode ser movimentado em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Além disso, os prêmios com valor acima, somente nas agências do banco.

Além disso, os valores que são iguais ou acima de R$ 10.000,00 só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

O campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, sempre confira o seu bilhete a tempo para não perder o seu prêmio.

Quais são as chances de acertar a próxima Super Sete?

Nessa modalidade de aposta, a probabilidade de acertar o resultado do Super Sete, e faturar o prêmio máximo, é de uma em 10 milhões na aposta simples. Contudo, segundo a Caixa, nas faixas de menor acerto a chance de um jogador ganhar prêmios são de: 158.7 mil para seis acertos; em seguida, 5.8 mil chances para cinco acertos; logo após, 392 chances para quatro acertos; e, por fim, 43 chances para três acertos.

Quando será o próximo sorteio da Super Sete?

O resultado da Super Sete são às segundas, quartas e sextas-feiras. Sempre às 15h.

O próximo sorteio da Super Sete concurso 15 será na segunda-feira, 9 de novembro.

Além disso, o resultado da Super Sete 14 e dos demais sorteios você pode acompanhar aqui no Jornal DCI.

Como apostar na próxima Super Sete?

Como ninguém acertou o resultado da Super Sete 14, a sorte talvez possa vir no próximo sorteio!

O volante do Super Sete é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. A apostas simples se te números custa R$ 2,50.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

Assim, as apostas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa.

Para jogar online na Super Sete, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia, conforme a Caixa.