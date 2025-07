Enquete UOL mostra quem vence o Power Couple 2025 hoje

Nesta quinta-feira, 10 de julho, que o público vai conhecer o casal campeão do Power Couple 2025. A votação será encerrada no programa ao vivo e, em seguida, anunciado o resultado, mas a enquete UOL já antecipa a opinião do público do reality.

Adriana e Dhomini lideram Enquete UOL

A parcial da enquete UOL sobre quem ganha o Power Couple indica que os vencedores de 2025 devem ser Adriana e Dhomini. O casal soma por enquanto 59,06% dos mais de 225 mil votos computados até então, e colocam os adversários em uma difícil situação. A torcida da dupla tem se mostrado forte desde o início do jogo e em quase todos as berlindas da temporada, eles foram os mais votados da semana.

Ainda de acordo com a parcial do UOL, quem deve assumir a coroa de vice-campeões é o casal Carol e Radamés. Por enquanto, a dupla está com 38,27% dos votos para vencer.

Na lanterna, aparecem Rayanne e Victor com apenas 2,67%. O casal tem ido mal na votação e invés de aumentar seu percentual, tem diminuído.

1 – Adriana e Dhomini – 59,06%

2 – Carol e Radamés – 38,27%

3 – Rayanne e Victor – 2,67%

Para quem conferiu a parcial da enquete quem ganha o Power Couple e já está ansioso para o anúncio do casal campeão, saiba que isso pode demorar. É comum que o nome do vencedor só seja revelado apenas no final do programa. Por isso não fique surpreso caso você tenha que esperar até a madrugada para conferir quem levou o grande prêmio do reality show.

E falando em prêmio, o valor que será dado aos campeões também será revelado no palco do programa. Para quem não sabe, o valor do prêmio é acumulado ao longo da competição, enquanto cada dupla cumpre, ou não, os desafios de cada semana.

Quem são os casais ganhadores das outras edições

Estreia em 2016 – Laura Keller e Jorge Sousa

Edição de 2017 – Nayara Justino e Cairo Jardim

Edição de 2018 – Tati Minerato e Marcelo Galatico

Edição de 2019 – Nicole Bahls e Marcelo Bimbi

Reality show não ganhou temporada em 2020

Edição de 2021 – Matheus Yurley e Mari Matarazzo

Edição 2022 – Brenda Paixão & Matheus Sampaio

O próximo reality show da Record é A Fazenda 2025