Banho afrodisíaco para o amor na relação e autoestima

Um banho afrodisíaco para o amor possui elementos simples de serem encontrados, como ervas que podem ser compradas no mercado, por exemplo. O banho serve para trabalhar os sentidos e a libido, além de mexer com a nossa energia e poder da atração. Por isso, é perfeito para mexer com as nossa vontades.

banho afrodisíaco para o amor em uma sexta-feira, dia de Vênus, que é Afrodite na mitologia grega. Além disso, aproveite o poder da lua cheia, propícia para A palavra afrodisíaco se refere à Afrodite, deusa grega que representava o amor. Portanto, é mais que aconselhado tomar umem uma sexta-feira, dia de Vênus, que é Afrodite na mitologia grega. Além disso, aproveite o poder da lua cheia, propícia para magias do amor , e faça esse banho durante essa fase. Contudo, nada impede do banho ser feito na lua crescente ou nova.

Ervas Afrodisíacas

Essas são alguns dos ingredientes mais afrodisíacos, com muito aroma e intensidade, que estimulam sensações diferente. Sendo assim, também podem ser utilizados em sucos, chás e drinks.

Canela

Anis-Estrelado

Cravo-da-Índia

Hibisco

Gengibre

Banho Afrodisíaco para o Amor

Um banho afrodisíaco para o amor se assemelha com um banho para o amor. Contudo, esse banho pode ser tomado em casal, caso tenham uma banheira, e terá a mistura de elementos com energia amorosa e com as ervas afrodisíacas que te apresentamos.

Ingredientes:

3 paus de canela

Pétalas de rosa vermelha

21 Cravos-da-Índia

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque a canela e o cravo-da-Índia dentro da água; Desligue o fogo e coe o banho; Após coar o banho, adicione as pétalas de rosa e tampe a infusão com um prato para abafar; Caso queira, pode adicionar o seu perfume favorito; Por fim, tome um banho tranquilo e jogue o banho do pescoço para baixo ou jogue dentro de uma banheira.

Banho Afrodisíaco para o Amor-Próprio

Um banho afrodisíaco para o amor não serve só para despertar a vontade de estar com outra pessoa, mas o seu poder pessoal também.

Ingredientes:

1 paus de canela

Pétalas de rosa cor-de-rosa

Um punhado de hibisco

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque a canela e o hibisco dentro da água; Desligue o fogo e coe o banho; Após coar o banho, adicione as pétalas de rosa e tampe a infusão com um prato para abafar; Após isso, tome um banho tranquilo, acenda uma vela cor-de-rosa, coloque uma música e tire um tempo para você; Por fim, jogue o banho do pescoço para baixo.

Óleo Afrodisíaco

Esse óleo é feito com óleos essenciais e se assemelha com um banho afrodisíaco para o amor. Entretanto, pode ser mais poderoso e também serve para uma massagem no chakra esplênico.

Ingredientes:

30ml de óleo de semente de uva

3 gotas de óleo essencial de canela

5 gotas de óleo essencial de grapefruit

5 gotas de óleo essencial de ylang yang

3 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta

Como preparar:

Para começar, escolha um vidro que você tem dentro de casa para colocar os 30ml de óleo de semente de uva; Na sequência, coloque as medidas certas de cada óleo essencial; Por fim, é só usar como preferir e não expor ao sol.

