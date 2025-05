Frases espíritas: mensagens de sabedoria e caridade

O Espiritismo, doutrina que une fé e caridade, inspira milhões de brasileiros com ensinamentos sobre a imortalidade da alma e a importância do amor ao próximo. Para refletir sobre esses valores, reunimos frases espíritas famosas de nomes como Chico Xavier, Allan Kardec e outros expoentes da filosofia espírita.

Frases espíritas | espiritismo

Confira essas frases que são famosas no espiritismo.

“Fora da caridade não há salvação.”

“A felicidade não entra em portas trancadas.”

“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações.”

“Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade.”

“Trabalho, Solidariedade, Tolerância.”

“Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei.”

“Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade; uma só teoria errônea.”

Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. – André Luiz

A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contacto pode gerar as

mais estranhas perturbações. (Do livro: Entre a Terra e o Céu – André Luiz)

A coragem do amor cria a bênção do perdão – Chico Xavier

Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos – Chico Xavier

Saudade é uma dor que fere nos dois mundos – Chico Xavier

Caridade é amor, amor é compreensão… – Chico Xavier

Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, é mais que perda de tempo…é perda de vida – Chico Xavier

A solidão é boa somente para refletir, porque, sem dúvida, fomos criados para viver uns com os outros – Chico Xavier

A morte é simples mudança de veste, somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos – Chico Xavier

O amor é a força maior da vida. Une as pessoas para sempre. – Zibia Gasparetto

Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. – Bezerra de Menezes

Unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. – Bezerra de Menezes.

Versículos de fé

Além das mensagens, separamos também versículos da bíblia que abordam a fé, independentemente de religão.

Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. – Marcos 11:24

Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior; para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração; a fim de, estando arraigados e fundados em amor. – Efésios 3:16-17

Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. – Hebreus 11:1

Porque andamos por fé e não por vista. – 2 Coríntios 5:7

Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. – Romanos 15:13

Peça-a, porém, com fé, não duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. – Tiago 1:6