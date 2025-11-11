Espiritualidade

O que significa o Portal 11/11 e como se beneficiar?

Saiba como manifestar poder e cura

Escrito por Anny Malagolini
Portal 11/11 Foto: Getty Images/DCI

O dia mais sortudo do ano chegou. Na terça-feira, 11 de novembro de 2025, um portal sagrado e poderoso se abrirá, conectando você a uma frequência mais elevada, ao seu potencial inexplorado e aos desígnios divinos. Conheça o Portal 11/11:

Qual é a origem do Portal 11/11?

Na numerologia, os números são mais do que símbolos matemáticos; são frequências vibracionais
que carregam energias arquetípicas específicas. Assim, o número 11 é considerado um Número Mestre, o que significa que possui um potencial maior do que os outros números de um dígito.

Embora se reduza a 2 (1+1=2), o número 11 não perde sua identidade primordial. Em vez disso, incorpora as qualidades de intuição, discernimento e iluminação espiritual, todas construídas sobre a base cooperativa e diplomática do número 2.

O número 1 representa a força primordial, novos começos e a autorrealização. No número 11, essa energia é duplicada, criando um canal poderoso entre nossa existência terrena e a consciência superior.

Quando o número 11 aparece, é um chamado para se alinhar com o propósito da sua alma e confiar nos lampejos intuitivos que o guiam em direção ao seu caminho mais elevado.

Na astrologia, o número 11 está associado a Aquário, o décimo primeiro signo do zodíaco e regente da 11ª Casa, que representa a comunidade e os ideais utópicos.

Quando o calendário vira para 11 de novembro, somos presenteados com um dos dias mais poderosos do ano para a manifestação de desejos.

O portal 11/11 é um evento energético global, onde o foco coletivo em novos começos e alinhamento espiritual atinge seu ápice. Os rituais realizados neste dia, desde meditação e escrita em diário até a criação de quadros de visualização, são potencializados com a energia da manifestação. É um dia para plantar as sementes do seu futuro.

Ritual para fazer 11 de novembro

1 – Clareie sua mente, organize-se e, para obter o máximo de poder, realize qualquer um dos seguintes rituais neste dia.

Alguns especialistas recomendam escrever e expressar 11 desejos para esta ocasião. Para começar, escreva seu nome completo em uma folha de papel em branco. Abaixo, escreva onze desejos no presente, como se você já tivesse o que quer e estivesse expressando gratidão por isso. Use frases como “Eu sou” ou “Eu tenho”.

Dobre o papel ao meio em sua direção e durma com a lista debaixo do travesseiro pelos próximos 11 dias.

2 – Acenda uma Vela Portal: À noite, acenda uma pequena diya ou vela. Em um pedaço de papel, escreva uma palavra que represente o que você está prestes a vivenciar, como ‘Paz’, ‘Propósito’ ou ‘Coragem’. Coloque o papel embaixo ou perto da chama. Observe a luz e imagine essa palavra se entrelaçando em sua vida.

3 – Pratique a gratidão: Antes de dormir, anote três coisas pelas quais você é grato(a), sejam elas grandes ou pequenas. A gratidão mantém sua energia aberta, ajudando o processo de manifestação a fluir naturalmente.

    Anny Malagolini

    Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

