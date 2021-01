Oração da manhã para todos os dias serem abençoados por Deus

Ao levantar pela manhã, faça uma oração para ter um dia abençoado e tranquilo. Peça ao Senhor que te proteja assim como toda a sua família. Deus, tem o poder de direcionar cada área específica da sua vida. Seja em casa, no trabalho ou na rua, Ele te vê e te contempla. Neste momento, faça a oração da manhã e peça ao Senhor um dia de paz, tranquilidade e segurança. Tudo que Ele pode oferecer, tanto para você, quanto para sua casa.

Oração da manhã

Deus, todo poderoso criador do céus e da terra. Único digno de toda honra e de todo louvor. Obrigada pela noite tranquila e de paz que me concedeu. Nesta manhã, venho a ti clamando pela sua misericórdia em minha vida. Mesmo sem ser merecedor, peço que venha cumprir em mim a tua vontade. Pois a tua palavra diz que a tua vontade é boa, agradável e perfeita.

Assim Deus, preciso que esteja comigo em todos os momentos do meu dia. Dando direcionamento e discernimento para minha vida. Pois sem a tua mão poderosa eu não conseguiria viver um dia se quer. Sou totalmente dependente de ti e do teu amor incondicional. Que hoje, assim como os próximos dias, a minha vida seja cada dia melhor. Que a tristeza e o desânimo não façam mais parte do meu ser. Retire de mim toda amargura, tudo que me deixa triste e aflito venha cair por terra. Quero ser como o salmista Davi, que te adorava em todo o tempo e de coração sincero e verdadeiro falava contigo. Venha sobre a minha vida e de toda a minha família, nos proteja da doença e do homem mau. Que em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, o Senhor esteja ao nosso lado, hoje e para todo o sempre. Amém!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quais versículo sobre bênçãos?

O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. (Números 6:24-26)

Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. (Provérbios 16:3)

Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. (1 Pedro 3:9)

O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas; (Salmos 23: 1-2)

Oração de boa noite para terminar o dia com tranquilidade