Tarot do dia: veja a carta de hoje, domingo (14/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para domingo, 14 de agosto de 2022, com previsões de astrologia e horóscopos de numerologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Qual a carta de Tarot do dia? VII – Carro

Disciplina, coragem, autoconfiança, determinação e assertividade são as palavras de ordem para hoje. Tome as rédeas de sua vida, faça suas próprias escolhas. Para tomar o caminho certo, equilibre razão e emoção. Você deve sim seguir sua própria jornada, mas não pode ser negligente com as pedras, curvas e obstáculos da estrada.

Dentro daquilo que for possível e seguro, posicione-se! Invista com coragem e responsabilidade em seus projetos, aproveite o senso de oportunidade para fazer novos planejamentos. Você é o condutor de suas escolhas, não se deixe guiar pelo acaso ou pelas interferências de outras pessoas. Conduza com vigor o carro da vida.

Conselho da Bruxinha de um banho 💃🏻🧹 Banho de limpeza – Tarot do dia

Ingredientes

Alecrim

Arruda

Erva doce

Camomila

Alfazema

Como fazer: Ferver a agua, colocar todos os elementos dentro, coar. Tomar banho com a agua do pescoço para baixo, e jogar os elementos que sobraram em um jardim .🌿🌿🌿

O que são cartas de tarô?

Cada carta em um baralho tem suas próprias imagens únicas, e o baralho como um todo é dividido em duas categorias: os Arcanos Maiores e Menores.

Os Arcanos Maiores consistem em 22 cartas, abrangendo os números de 0 a 21 que contam “a jornada do tolo”. Em suma, é uma história arquetípica da vida. Os Arcanos Menores são compostos de todos os quatro elementos – fogo, ar, água e terra são representados por varinhas, espadas, taças e pentagramas, respectivamente – e conta para cima de ás a 10 e depois através de quatro cartas da corte (página, cavaleiro, rainha rei). Diz-se que os Arcanos Maiores representam grandes eventos de mudança de vida, enquanto os Arcanos Menores geralmente representam pessoas, sentimentos e ocorrências do dia-a-dia.

Qual é a história do tarô?

Acredita-se que as cartas de tarô tenham se originado no século XV na Europa, mais especificamente na Itália, e originalmente o baralho era chamado de Tarocchi. As cartas rapidamente ganharam força em muitos outros países europeus depois que os franceses conquistaram Milão e o Piemonte em 1499. Os Arcanos Maiores, anteriormente apelidados de trunfos, foram feitos e pintados sob medida para famílias ricas, incluindo vários baralhos que foram criados para a família Visconti em Milão. As cartas sobreviventes mais antigas são os 15 baralhos de tarô Visconti-Sforza encomendados pelo duque Filippo Maria Visconti entre 1418 e 1425, o que significa que as pessoas aprendem a ler cartas de tarô há mais de 600 anos.

