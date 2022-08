Tarot do dia: veja a carta de hoje, terça-feira (16/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para terça-feira, 16 de agosto de 2022, com previsões de astrologia e horóscopos de numerologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 91.

Qual a carta de Tarot do dia? A Temperança

Carta de tarot do dia de terça: A Temperança – Arcano Maior XV

🔱 A temperança é representada por um anjo, o gênio do sol, vertendo água de uma urna de ouro para uma urna de prata.

🔱 O 14° Arcano é representado pela letra hebraica Nun (נ) signo da existência individual e corporal. Astronomicamente correspondente ao signo de Escorpião.

🔱 A palavra “temperança” deriva do latim temperare, que significa “misturar” ou “combinar adequadamente”. Representa o produto de toda combinação, o resultado da ação das forças ascendentes e descendentes, criadoras e destruidoras, representadas pela estrela de Salomão (✡).

🔱 Escorpião, mais que qualquer outro signo, lida com os processos de transformação fundamentais, que podem ocorrer num plano inferior ou superior, dependendo da motivação oculta. Nenhum signo pode ser tão potente, para o bem ou para o mal, como escorpião.

🔱 A Temperança traz a capacidade de união dos opostos dentro de um indivíduo. Os cálices de ouro e prata referem-se ao Sol e a Lua, o masculino e feminino, consciência e inconsciência. Reunidos pelo fluxo do sentimento.

🔱 Sentimento VS Emoção: Enquanto a emoção é a reação visceral de uma situação, o sentimento é uma ativa e inteligente atividade de escolha. A função do sentimento é ser ponte em constante mudança entre os opostos, visando harmonia como meta final. O sentimento deve fluir de modo constante e ser renovado de acordo com os requisitos de cada momento.

🔱 Moderação, equilíbrio em todas as coisas e na escolha do caminho do meio. A carta significa ação reta, fazer a coisa correta em qualquer situação que se apresente. Não vinda de uma inibição artificial baseado num código moral, mas uma reação verdadeira e adequada a todas as situações da vida.

🔱 Muitas vezes isso significa não fazer nada. A pessoa sem temperança sempre precisa estar fazendo algo, mas muitas vezes a situação requer que a pessoa simplesmente espere.

🔱 A Temperança significa misturar elementos e combinar atividades e sentimentos para produzir um sentimento final de harmonia e paz.

