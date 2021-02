Versículo do dia, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021 (19/02)

Comece sua sexta-feira, 19 de fevereiro, dando o pontapé inicial para uma vida diferente e mais perto de Deus. Pois quando nos achegamos ao Senhor, Ele ouve as nossas suplicas e nos ampara com grande amor e alegria. Se você e sua casa, tem buscado a paz, saiba que o Senhor teu Deus, tem o melhor reservado para você. Faça a leitura do Versículo do dia, que fica no livro de Malaquias, e veja que Deus tem bênçãos para aqueles que o amam e cumprem as suas leis.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria”. Malaquias 4:2

Explicação da palavra:

Nesta passagem do profeta Malaquias, vemos o Senhor prometendo grandes bênçãos para aqueles que obedecem e seguem as suas palavras. Assim como nos dias de hoje, Deus cumpre suas promessas e é fiel para cada um dos teus filhos. Pois aqueles que seguem as suas leis, que ama o Senhor de todo o coração, Deus concederá a vida e a paz eterna. Porém, o alerta que vale também para cada um de nós, é que não venhamos deixar de lado aquilo que o Senhor nos instruiu: Amar o Senhor acima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos e não cometa a mentira, a maldade ou a lascívia. Seja fiel a Deus e a sua palavra, e Ele será fiel a ti.

Versículo do dia – Malaquias 4

1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.

2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.

3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. (Versículo do dia)

4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos.

5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor;

6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição. (Malaquias 4:1-6)

- PUBLICIDADE. -

Leia também: