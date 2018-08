Dos 40 objetivos com resultados divulgados no Programa de Metas da Prefeitura, 36 tiveram resultado positivo. Deste total, cinco delas já alcançaram o valor previsto para dezembro de 2018 e três delas atingiram o esperado para dezembro de 2020.

Foram publicadas na tarde de terça-feira (31), no portal PlanejaSampa, as informações sobre o andamento das metas, projetos e linhas de ação firmados pelo Programa de Metas 2017-2020 da Prefeitura paulistana. Entre as 53 metas estabelecidas no programa, 75% tiveram os resultados divulgados e 25% terão os números atualizados a partir de janeiro do ano que vem.

“Como são finalísticas, algumas metas utilizam indicadores ou marcos específicos para determinar seu avanço. Por exemplo, as metas que são medidas pelo IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], que será publicado no segundo semestre deste ano, não possuem dados ainda, mas há uma série de atividades em andamento para alcançar o resultado desejado”, explicou Paulo Uebel, secretário de Gestão da capital paulista.

O secretário também afirma que a ausência de dados disponíveis não significa a falta de avanço da meta. “É necessário olhar o programa como um todo. Toda meta conta com projetos, que estão relacionados às linhas de ação”, explica ele

O PlanejaSampa disponibiliza esses dados da seguinte forma: com a busca pela meta desejada ou pela lista de projetos – acompanhados das ações que trazem os números para acompanhamento dos resultados. Além disso, é possível acompanhar o desempenho das metas por Prefeitura Regional, nos casos em que é possível territorializar o desempenho da atividade.

Entre as metas que atingiram os objetivos previstos para o final de 2020, estão a meta 9 (assegurar acolhimento para, no mínimo, 90% da população em situação de rua), a 21 (garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis) e a 40 (reduzir o tempo para abertura e formalização de empresas de baixo risco para 5 dias). Segundo a Prefeitura, “esforços contínuos” serão feitos para que esses valores positivos sejam mantidos até o final da gestão.