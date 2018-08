O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional Campinas (SP) registrou 1.100 contratações em julho de 2018. Historicamente, desde 2003, quando os dados começaram a ser contabilizados, o mês de julho é tradicional em ampliar contratações.

O mês de julho de 2018 foi o segundo maior em número de contratações nos últimos 15 anos perdendo apenas para julho de 2010, quando foram registradas 2.650 contratações. Em 2008 também houve um número expressivo de contratações com 1.041 vagas.

Em 15 anos somente houve demissões no mês de julho nos anos de 2015, 2009, 2007 e 2006. O número de contratações expressivo em julho deste ano, após as 1.450 demissões registradas no mês de junho de 2018 causou surpresa à direção do Ciesp Campinas. O diretor em exercício do Ciesp Campinas, José Henrique Toledo Corrêa, disse que nos últimos anos as indústrias quase chegaram ao fundo do poço e, diante da retomada, mesmo que pequena o resultado é sempre positivo.

"A gente sabe que alguns setores tiveram um aquecimento interessante. Se você pegar os números da Anfavea, onde as vendas de veículos registraram aumento, a nossa região tem montadoras e empresas produtoras de partes e componentes de veículos, ou seja, há uma cadeia produtiva contratando. Aumentou a produção, aumentou as vendas, aumentam-se as contratações. Nós temos setores que historicamente estão muito bem. Nós temos o setor farmacêutico, de alimentação, de telecomunicações que estão bem e isso justifica as contratações", diz Corrêa.

Mesmo com esse grande número de contratações no mês de julho de 2018, os próximos meses são de dúvidas diante da incerteza política sobre o país, referente aos rumos políticos e econômicos em decorrência de quem vai suceder o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto.

No acumulado do ano, de janeiro a julho, no nível de emprego tem um índice positivo de 1,42%, com um saldo de aproximadamente 2.250 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 1,61%, representando um saldo positivo de 2.550 vagas. No mês de julho de 2018, as vagas geradas contaram com variações positivas de Produtos Alimentícios, com alta de 2,38%; Produtos de Borracha e de Material Plástico, com aumento de 2,01%; Máquinas e Equipamentos, com 1,10%; e Produtos Minerais Não-Metálicos, com 1,69%.

O Ciesp Campinas divulgou também a sondagem industrial do mês de julho, elaborada pelo Centro de Pesquisas Econômicas da Facamp (Faculdades de Campinas) junto aos associados do Ciesp Campinas. A pesquisa indica aumento da produção, apesar da redução nas vendas e do nível de utilização da capacidade instalada.

Para o professor de Economia da Facamp, José Augusto Ruas, a sondagem mostra basicamente que o empresário deve se preocupar nos próximos meses para entender quais são as políticas econômicas pretendidas pela maior parte dos candidatos à Presidência da República e também quem será o candidato com chance de vencer.

"A incerteza é muito grande. O empresário nesse contexto não vai se comprometer com nenhum empréstimo novo, nenhum investimento adicional, nenhuma contratação mais arriscada de volume muito expressivo, exceto se a demanda for muito sólida", avalia.