O aplicativo de mobilidade urbana da capital SPTAXI lançou neste mês sua plataforma para aparelhos com sistema iOS. Em 45 dias de operação, o app conseguiu 20 mil taxistas cadastrados, cerca de 25 mil passageiros e mais de 50 mil solicitações de corridas. E esse número deve aumentar consideravelmente com a entrada em operação da versão iOS. Criado para modernizar e qualificar o atendimento da população paulistana, a plataforma foi lançada no começo de abril em uma cerimônia na Prefeitura de São Paulo. Com o aplicativo, os taxistas podem oferecer descontos de até 40% aos passageiros. Os motoristas mais bem avaliados vão receber benefícios, como a prioridade em grandes eventos. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartões de crédito e débito. / Agências